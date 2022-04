Manfredonia, Fresca presenta interrogazione su inquinamento litorale

d) Quali azioni intende intraprendere in merito alla tutela della salute dei cittadini tenuto conto che lo sversamento di sostanze inquinanti a mare si trasferisce sulla spiaggia, con il rischio di far accrescere le colonie di batteri, funghi o parassiti, responsabili di infezioni e malattie nonchè di particolari dermatiti infettive quale l’impetigine che colpisce prevalentemente i bambini.

c) La tempistica con la quale si intende intervenire per risolvere il problema, considerato l’imminente avvio della prossima stagione estiv a che, in una città balneare come Manfredonia, potrebbe essere compresa tra i mesi di maggio/giugno fino ad ottobre. Un mancato o intempestivo intervento che prevenga situazioni di disagio, o peggio, divieti di balneazione, potrebbe avere pesanti ricadute economiche sulle attività turistiche e sul appeal della città;

a) quali iniziative l’Amministrazione Comunale abbia intrapreso o intenda intraprendere per quanto di sua competenza, con riguardo al possibile, reiterato, inquinamento del litorale costiero a causa dei reflui derivanti dall’immissione in mare del torrente Canderalo,

La risposta fornitami dal Sindaco non mi ha compiutamente soddisfatta in quanto l’imminenza impone la ricerca di una soluzione nel breve termine. Purtroppo la registrazione si è interrotta ma, a beneficio dei cittadini, riporto il suggerimento rivolto al Sindaco di intervenire quanto prima attraverso la richiesta ad ARPA Puglia del monitoraggio e indagine degli scarichi nel Candelaro con particolare attenzione per quelli abusivi al fine di intercettare cause di inquinamento incontrollato in vista della stagione estiva e soprattutto a tutela della salute pubblica”.