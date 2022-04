Manfredonia, furto al Paladante: “Riportate gli oggetti rubati o vi porteranno sfiga”

MANFREDONIA (FOGGIA), 23/04/2022 – “Ieri pomeriggio, tra le 18.15-18.45, qualcuno si è intrufolato negli spogliatoi del Paladante derubando le ragazze di pallavolo, impegnate ad allenarsi.

Nell’immediato è stato ritrovato un solo portafogli, ovviamente senza contanti né bancomat, ma per fortuna con i documenti”. Lo riporta G. S. sui social che aggiunge: “Le sono stati rubati anche l’anello e la collanina in foto, oggetti di poco valore monetario ma tutt’altro dal punto di vista affettivo.

Sfido chiunque ad indossare gli oggetti rubati, soprattutto il ciondolo della collanina, porteranno gran sfiga a contatto col corpo, non essendone il proprietario originario. Questa ragazza ha ritrovato tutto il resto, tranne anello e collanina coperti da sortilegio”. E conclude: “Riportate gli oggetti rubati al Paladante, lasciateli in un sacchetto o come volete voi, lì davanti ed andate via. Nessuno vi farà del male, per ora”.

Fonte: facebook