SI il 25 aprile: “Cancelleremo stele e targhe di Foggia dedicate a fascisti”

Statoquotidiano.it, 23 aprile 2022. “Il 25 aprile non è una data di sola commemorazione, per questo invitiamo tutti gli antifascisti a partecipare alla cancellazione di targhe e segnali dedicati ai fascisti nella nostra città, alla proiezione di “Col sangue vostro lo spegnerò”, spettacolo teatrale interpretato da attori/attrici del Teatro dei Limoni, cui seguirà un incontro con l’autore Christian di Furia”.

Sinistra Italiana Foggia invita la cittadinanza a festeggiare il 73^ anniversario della Liberazione dal Nazi-fascismo partecipando alle iniziative organizzate lunedì 25 aprile 2022: “Dalle ore 12.30 cancelleremo le steli e le vie intitolate ad esponenti fascisti dalle strade di Foggia, ricordando l’attiva complicità col regime fascista, le leggi razziali, la soppressione della democrazia, gli assassini e le stragi”.

In serata in via Arpi 121 sarà proiettato lo spettacolo “Col vostro sangue la spegnerò”, spettacolo teatrale dedicato a Ugo Stame, foggiano e comunista ucciso nella strage delle Fosse Ardeatine interpretato da Christian Di Furia, Roberto Galano, Francesca De Sandoli, Maggie Salice e Paola Capuano del Teatro dei Limoni.

Dalle ore 20.00, sempre nella sede di Si, si svolgerà un breve dibattito con l’autore Christian Di Furia e Michele Casalucci dell’Anpi Foggia. Seguirà apericena per la Festa della Liberazione.

Comincerà l’Anpi alla 9.30, per celebrare la data e dare un volto ai protagonisti della Guerra di Liberazione, in piazzale Italia con la commemorazione ufficiale della Festa, alle10.30, in villa comunale, omaggio al monumento ai Fratelli Biondi. Nel cortile di Palazzo Dogana verrà deposta una corona ai partigiani e agli antifascisti caduti.

Le iniziative proseguono anche il 26. Alle 18.00, nel salone della CGIL in via della Repubblica, incontro dibattito “I foggiani nella lotta partigiana. Profili e documenti dei partigiani di Foggia”, con introduzione di Michele Casalucci e Sara Nazzaro e gli interventi di Loredana Russi (su Pasquale Balsamo), Lello Saracino (su Nicola Stame), conclude Michele Galante, presidente provinciale Anpi.