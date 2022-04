Totaro: “Con fermata Manfredonia Ovest apriremmo la città al mare”

Credo che il dono più bello per questa città sia essere arricchita di buona politica , uomini e donne che con passione e competenze – 2 criteri imprescindibili – possano vedere e programmare un futuro diverso per la nostra comunità, ovvero il giusto sviluppo economico e sociale che merita.

Ho ripreso questo intervento perché (a seguito dei miei studi e delle ricerche scientifiche presenti nel campo dei trasporti) , ritengo il progetto di ripristino del collegamento Foggia- Manfredonia, per trasporto merci e persone, una delle uniche due possibilità di sviluppo per la nostra città. L’infrastruttura di collegamento ci permetterebbe di raggiungere e beneficiare, in termini di sviluppo socio-economico:

Scusatemi, se in questa giornata di celebrazioni per la nostra città, ho voluto sognare un futuro diverso, un futuro POSSIBILE da CONCRETIZZARE, sostituendo ciò che non è utile, in primis selfie e propaganda, ormai protagoniste della vita politica di tutti i livelli, con un duro lavoro che si basi su passione e competenze. Ancora auguri amata città”.