StatoQuotidiano.it Manfredonia, 23 Aprile 2022. “Fai della tua passione un lavoro e non lavorerai un solo giorno della tua vita”. La massima di Confucio è esattamente ciò che Flavio Ognissanti, classe 94, ha fatto sua. Vogliamo raccontarvi la sua storia, un esempio di un ragazzo sipontino che ce l’ha fatta. Da sempre tifoso della Fiorentina, Flavio ancora liceale e amante dei social network, decide di aprire una pagina Facebook per condividere la sua fede calcistica.

La sua “Passione Fiorentina” viene travolta di followers e like, un successo totalmente inaspettato che nel giro di pochissimo tempo, la sua pagina, diventa punto di riferimento della tifoseria viola. La pubblicazione di contenuti fortemente coinvolgenti e in relazione tra loro è qualcosa di innovativo e nel 2013 decide di fare un ulteriore step di crescita.

Flavio Ognissanti, nonostante viva nella sua Manfredonia, fonda e diventa proprietario del noto sito: www.labaroviola.it. Con tenacia, costanza ed impegno, sceglie 4 ragazzi come supporto e mette su quello che ad oggi è il sito più seguito in assoluto dei tifosi della Fiorentina, con numeri da capogiro. Dal 2015, lo stesso diventa testata giornalistica e Ognissanti è, ad oggi, l’unico giornalista di Manfredonia a seguire costantemente

la sua squadra del cuore da giornalista, intervistando campioni e allenatori di serie A.

Ci confida che per la scelta del nome ha preso le mosse dal vessillo esistente nello stadio Artemio Franchi di Firenze, citato anche dall’inno ufficiale: “Garrisca al vento il labaro viola”.

Il sito vanta l’incredibile cifra di 1 milioni di utenti al mese, secondo le stime ufficiali. Ricco di news, approfondimenti, interviste, un lavoro che vede impegnati circa 10 giornalisti. Dalle sue parole traspare l’orgoglio e la soddisfazione di aver realizzato la sua creatura ed un grande progetto editoriale ma anche l’umiltà di non essere arrivato. Su tutte le piattaforme social esistenti, la sua “Passione Fiorentina” vanta oltre 180.000 followers, in cui tutti gli utenti possono deliziarsi con foto esclusive, grafiche, video e contenuti multimediali, su cui lavorano inoltre 4 professionisti, tra grafici e video maker.

Da novembre si è trasferito ormai a Firenze, sua città d’adozione e al suo rientro da Torino, dopo la semifinale di Coppa Italia, lo abbiamo raggiunto per Stato Quotidiano e ci ha rilasciato le sue dichiarazioni sul suo progetto, il legame con la sua terra e su i progetti futuri.

“Sono contento del percorso che sto facendo, ma essendo un percorso ha degli step di crescita con ampi margini di miglioramento e di lavoro. Lavorando sui social bisogna non fermarsi mai, poiché i social sono in evoluzione e anche la stessa comunicazione su di essi, cambia. Bisogna essere attenti alle tendenze e ai cambiamenti che vi sono. Ad esempio sul web 3 anni fa si comunicava in un modo, oggi in un altro, nel prossimo futuro si cambierà ancora e i mutamenti sono costanti e veloci. Stiamo andando verso una comunicazione social che si baserà tantissimo sui video e pertanto bisogna restare al passo con i tempi.

Sono legatissimo a Manfredonia, avendo vissuto lì fino a pochi mesi fa, mi sento ancora parte della città. Parlo in italiano ma penso in manfredoniano, che è bellissimo. Il nostro modo di pensare e di affrontare la vita è un modo diverso dal comune. Torno appena ho alcune settimane libere. Con degli amici abbiamo fondato l’associazione XY, con cui abbiamo fatto tanti eventi per la città, partecipando al Carnevale e vincendo la gara alla nostra prima partecipazione. Per quanto riguarda i miei progetti futuri, fra poco

parte l’E-commerce, con l’obiettivo di far diventare “Passione Fiorentina” un vero e proprio brand con un merchandising esclusivo e vario. Poi partiremo con una trasmissione su Twitch che sarà in diretta, siamo in contatto con grandi ospiti: dirigenti, calciatori e personaggi dello spettacolo.

L’anno scorso furono con noi gente come Ciccio Graziani, Ivan Zazzaroni, Marco Masini, Sebastian Frey e quindi ripartiremo con altrettanto entusiasmo e con ospiti di questo livello”.

A cura di Antonio Monaco. Manfredonia, 23 Aprile 2022