StatoQuotidiano.it, Manfredonia (Fg), 23 aprile 2023 – Re Manfredi di Svevia il 23 aprile del 1256 pose la prima pietra per la costruzione della città che porterà per sempre il suo nome, con l’obiettivo di trasferire in luogo più salubre la popolazione dell’antica Siponto.

L’intenzione era quella di creare uno dei più importanti centri di governo di tutto il Regno, secondo progrediti canoni amministrativi ormai affermati dal padre, un presidio territoriale la cui posizione era strategica anche per via della vicinanza all’Oriente bizantino.

767 anni dopo, Manfredonia celebra l’anniversario della sua fondazione ad opera del figlio di Federico Ruggero di Hohenstaufen, il grande Federico II, “sovrano illuminato” figlio di Costanza d’Altavilla.

Federico fu soprattutto chiamato “Stupor Mundi”, per via della sua grandissima curiosità intellettuale, che lo portò allo studio della filosofia, dell’astrologia, della matematica (fu amico del matematico pisano Leonardo Fibonacci), della medicina e delle scienze naturali.

“Lo mese d’Abrile lo iurno de Santo Giorgio re Manfredo fuie mperzona à desegnare lo pedamiento de le mura et a squadrare le strade de Manfredonia, et de lo ditto mese Anno Domini 1256 fuie posto la prima preta nchella Città, e se accommenzaie a frauecare de la banna de leuante, et ce lavorare chiù de setteciento huommene”.

“23 aprile 1256 – Buon 767° compleanno Manfredonia, auguri manfredoniani”, sottolinea in una nota il Sindaco di Manfredonia, Ing. Gianni Rotice.