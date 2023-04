Poker del Foggia alla Turris. I rossoneri festeggiano il quarto posto

StatoQuotidiano.it, Foggia, 23 aprile 2023 – Il Foggia nell’ultima giornata della regular season, del campionato di serie C girone C, rifila un sonoro 4-0 alla Turris, in una gara mai in discussione e vinta con netta superiorità dagli uomini di mister Delio Rossi, chiudendo a quota 61 punti in classifica.

Rossoneri che abbandonata l’ipotesi terzo posto, dopo la sconfitta di Catanzaro, si approcciano alla gara con il chiaro intento di incamerare i tre punti e risalire dalla sesta posizione. Corallini che, dal canto loro, arrivano in Capitanata già virtualmente salvi e con una remota possibilità di conquistare un posto in griglia play off. Delio Rossi orfano di Costa (squalificato) tiene conto anche delle diffide e dà una maglia da titolare a Bjarkason, con gli innesti nuovamente di Odjer, Di Noia in mediana con Peralta a supporto di Ogunseye. Fontana si affida in prima linea al tandem Giannone-Maniero.

Iniziative iniziali di marca locale. Al 6′, dal primo corner del Foggia nasce la battuta di Peralta che Perina respinge, poi sugli sviluppi dell’azione, colpo di testa di Leo e grande intervento dell’estremo ospite, in volo.

Rete annullata ad Ogunseye, all 8′, manovra viziata da offside. Nella fase centrale di frazione, la Turris esce dal guscio. Siluro di Giannone dalla distanza, conclusione centrale che Thiam fa sua senza patemi. Al 22′ Schirò tenta il tiro dal vertice, fuori bersaglio. I ritmi sono compassati e i minuti del primo tempo scorrono senza particolari sussulti. Si rivede il Foggia al 33′ con un traversone basso di Bjarkason, con palla che corre per tutta l’area di rigore senza alcuna correzione verso la porta. La più grande occasione del vantaggio è al 38′ e capita sui piedi di Ogunseye, che lanciato in verticale, supera il diretto avversario e conclude facendo tremare il legno della porta di Perina. È solo questione di minuti. Al 44′ Peralta va via sull’ out sinistro, inserimento perfetto di Bjarkason che dribbla il difensore corallino Di Nunzio e con una precisa rasoiata porta il Foggia avanti 1-0. Punteggio che manda le squadre all’intervallo.

Volti nuovi per Fontana nella ripresa con Aquadro ed Ercolano che prendono il posto di Schirò e Zampa. Nessuna variazione tra i padroni di casa. Pronti- via ed il Foggia raddoppia. Bjarkason restituisce l’assist a Peralta, il fantasista si inventa una serpentina favolosa e concretizza con il mancino, portando il Foggia sul 2-0. Il match si chiude al 54′, quando Miceli commette fallo di mano in area. Il direttore di gara accorda il penalty. Ogunseye trasforma e cala il tris per i rossoneri. Undicesimo centro per il centravanti rossonero. I dauni ormai padroni del campo e del risultato, vanno in gestione e attendono dalle radioline liete notizie che giungono da Picerno e Castellammare di Stabia. Incursione di Di Noia, cross e colpo di testa di Frigerio che fa poker, al 64′. I campani, in bambola, concedono altre palle gol ai satanelli. C’è spazio anche per il baby Capogna che va dentro per il suo esordio. Ogunseye esce tra gli applausi per Iacoponi. È pura accademia. I dauni giocano con il cronometro in un match che non ha più nulla da dire. Girandola di sostituzioni. Il Pescara vince a Picerno, il Cerignola pareggia con la Juve Stabia ed il Foggia fa festa con i suoi tifosi per l’importante piazzamento ottenuto, che consente ai rossoneri di saltare il primo turno preliminare degli spareggi promozione, che inizieranno il prossimo 30 aprile. Rossoneri che andranno in campo, probabilmente, il 3 maggio con la peggiore classificata della precedente fase.

Tabellini

Foggia: Thiam, Garattoni, Rizzo, Kontek, Ogunseye (75’Iacoponi), Peralta (82′ Schenetti), Leo (82′ Rutjens), Frigerio, Bjarkason, Di Noia (68′ Capogna), Odjer. All. Rossi

Turris: Perina, Frascatore, Giannone, Haoudi (84′ D’Alessandro), Rizzo, Maniero(56’Maldonado), Di Nunzio (56′ Boccia), Miceli, Zampa (46′ Ercolano), Franco, Schirò (46′ Aquadro). All.Fontana

Reti: 44′ Bjarkason, 47′ Peralta, 55′ Ogunseye rig., 64’Frigerio

Ammoniti: Giannone, Odjer, Ogunseye, Capogna

Arbitro: sig. M. Centi (Terni)

Assistenti: sigg. G.Lipari (Brescia), M.Barberis (Collegno)

A cura di Antonio Monaco

Fotogallery ENZO MAIZZI: