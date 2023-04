Regno Unito testa nuovo sistema d’allarme nazionale su milioni di telefoni cellulari

www.statoquotidiano.it 23/04/2023 – Il Regno Unito ha scattato un test per le emergenze su tutti i telefoni nazionali oggi alle 15 ora di Greenwich (le 16 italiane). Il test è stato effettuato su milioni di telefoni cellulari e tablet, che costituiscono circa il 90 per cento del totale. Il test è stato condotto per provare un nuovo sistema d’allarme nazionale, chiamato Emergency Alerts, che mira a informare gli utenti in caso di emergenze pericolose per la vita nelle vicinanze.

Il messaggio che è stato inviato ai telefoni durante il test recitava: “Questo è un test di Emergency Alerts, un nuovo servizio governativo del Regno Unito che ti avviserà se c’è un’emergenza pericolosa per la vita nelle vicinanze. In una vera emergenza, segui le istruzioni nell’avviso per proteggere te stesso e gli altri. Visita gov.uk/alerts per ulteriori informazioni. Questo è un test. Non è necessario intraprendere alcuna azione”.

Il sistema di allerta utilizzato nel test è simile a quelli già in uso in altri Paesi, come gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone e i Paesi Bassi. Sui telefoni cellulari 4G e 5G, gli utenti hanno udito suoni e vibrazioni per un massimo di 10 secondi, anche se i dispositivi erano in modalità silenziosa. Inoltre, gli utenti sono stati invitati a fare clic su “OK” nella schermata iniziale prima di poter continuare a utilizzare il proprio dispositivo.

Se il test funzionerà, l’obiettivo è utilizzarlo in Gran Bretagna per avvisare le persone di eventuali situazioni di emergenza, come inondazioni, incendi o altri casi di allerta. In generale, il nuovo sistema potrebbe essere un’aggiunta importante per le operazioni di soccorso e potrebbe aiutare a salvare vite in caso di emergenze future.