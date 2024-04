Annamaria Castriotta: "Straordinaria esperienza professionale e personale con la Masterclass di Silvia Mezzanotte"

Manfredonia. Straordinaria esperienza musicale a “Il Palco in una stanza” di Manfredonia, lunedì 22 aprile, con la celebre cantante Silvia Mezzanotte che ha guidato una Masterclass di canto.

Annamaria Castriotta, una partecipante entusiasta, ha condiviso con StatoQuotidiano.it il suo viaggio di apprendimento e crescita personale attraverso questa esperienza.

Come detto, l’evento si è svolto a “Il Palco in una stanza”, Opera talent APS di Manfredonia in Via Arte del Ferro 13/ B, gestito dall’artista Francesca Rinaldi.

“Per me è stata una bellissima lezione di canto,” esordisce Annamaria, rivelando il profondo impatto che l’evento ha avuto su di lei. Ma questa non è stata solo una semplice lezione; è stata una rivelazione di tecniche vocali e esercizi fondamentali che hanno trasformato la sua comprensione del canto. Annamaria riflette sulla scoperta di nuovi modi per riscaldare la voce, una pratica che ora si impegna a integrare costantemente nella sua routine. Questo impegno non riguarda solo la voce stessa, ma anche l’attenzione dedicata agli esercizi di respirazione, riconosciuti come pilastri essenziali per ogni cantante”.

“Consigli utili sempre,” sottolinea Annamaria, riconoscendo il valore delle conoscenze condivise da Silvia Mezzanotte durante la Masterclass. È evidente che questa esperienza non si è limitata a una serie di esercizi vocali; è stata una guida pratica e preziosa che ha arricchito il bagaglio di Annamaria come cantante. “Ogni consiglio, ogni tecnica condivisa, è stata una luce che ha illuminato il cammino verso una maggiore padronanza e consapevolezza nel suo percorso musicale”.

Ma ciò che rende davvero speciale questa esperienza è il coraggio di Annamaria nel mettersi in gioco. “Sono molto contenta di aver partecipato a quest’evento,” confessa, sottolineando il suo coraggio nel confrontarsi con le proprie emozioni e sfide personali. Partecipare a una Masterclass di questo calibro non è solo una questione di talento musicale, ma richiede anche una profonda apertura emotiva e una volontà di crescere e migliorare.

fotogallery MR PHOTO