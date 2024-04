Statoquotidiano.it, 23.04.2024 – Carapelle non ha più un sindaco da oggi. Dopo circa un anno dalla tornata elettorale che lo riconfermava al timone dell’amministrazione comunale, 7 consiglieri nelle ultime ore hanno dato le dimissioni e non vi sono più i numeri per sostenere l’Amministrazione del primo cittadino.

Un’ora fa le dichiarazioni di Di Michele sono arrivate dalla sua pagina Facebook: “Cari cittadini, oggi è terminato l’ incarico di sindaco per il mio secondo mandato. Tre consiglieri eletti nella lista della maggioranza, Gerardo Longo, Loredana Iafelice e Andrea Agnelli, insieme ai consiglieri di minoranza, hanno firmato per la mia sfiducia. Il tempo svelerà ogni cosa. Ringrazio Ulderico Spinapolice, Raffaella Ricco , Sergio Izzi Marica Masucci e Sabrina Gioseffi per la loro presenza quotidiana, l’ entusiasmo ed il lavoro costante che hanno svolto in questo anno per lavorare al bene del paese. Il lavoro, non gli stratemagemmi, paga sempre ed i suoi frutti ben presto si vedranno. È stata un’ avventura impegnativa e gratificante. Ringrazio uno ad uno i carapellesi che hanno riposto fiducia in me e nel mio operato. Vado a casa sereno, con l’ animo pulito ed in pace, di chi ha fatto sempre del suo meglio per onorare il proprio mandato e le aspettative dei suoi concittadini. Ci rivedremo a breve per un videomessaggio di chiarimenti. Grazie ancora, sempre. Viva Carapelle”.

11 mesi. 11 mesi e 5 giorni è durato il secondo incarico dell’ormai ex primo cittadino di Carapelle. Alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023, la lista ‘Il Salto’ di Umberto Di Michele aveva conquistato e riguadagnato il favore dei suoi concittadini con il 53,69%, vale a dire 1834 voti, a fronte di un risultato pari a 1.582 voti per il suo diretto rivale Luigi Marasco.

Da questo momento, a norma dell’articolo 141 del Testo Unico degli Enti Locali, verrà posto in essere lo scioglimento del Consiglio comunale dato che, come recita il suddetto articolo, sarebbero così venute meno le condizioni tali per cui “possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi”.

Ora si apre una pagina di sospensione e di attesa per la politica carapellese. Prossima tornata elettorale, infatti, sempre a norma del Testo Unico sugli Enti Locali, per “il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge”.

Intanto, i consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento, dice ancora il Testo Unico, “continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori” gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.