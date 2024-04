Esplorando i Misteri dei Castelli della Puglia: alla scoperta delle leggende con Mario Contino

Nella splendida regione della Puglia, terra di antiche tradizioni e di paesaggi mozzafiato, si nascondono segreti millenari che affascinano e intrigano chiunque sia disposto a lasciarsi trasportare dalle leggende e dal mistero; e tra le mura millenarie dei suoi castelli, il mistero si fa ancora più fitto.

Oggi ci addentriamo in un viaggio attraverso i castelli più misteriosi della Puglia, guidati dalla penna esperta di Mario Contino, noto come lo scrittore del mistero e autorevole ricercatore di fenomeni paranormali in Italia e autore di numerose pubblicazioni librarie presentati nelle principali fiere europee (Come la fiera del libro di Torino e la fiera del libro di Francoforte.

Castello di Monopoli: Il Fantasma della Dama con la Tammorra

Il nostro viaggio nel regno del mistero inizia con il Castello di Monopoli, una fortezza che affaccia sulle acque cristalline dell’Adriatico. Qui, tra le sue antiche mura, si narra la storia del fantasma della “Dama con la Tammorra”. Si dice che durante le notti di luna piena, l’eco dei suoi ritmici colpi battuti sullo strumento a percussione risuonino tra le stanze vuote del maniero. Una presenza enigmatica che continua a suscitare fascino e timore nei visitatori del castello, percepita soprattutto dai pescatori durante le notti tempestose.

La donna,priva di identità, tenterebbe di segnalare al suo amato, morto in mare, la via della terra ferma.

Castello di Lecce: Il Fantasma del Bambino Caduto nel Pozzo

Proseguendo il nostro viaggio, giungiamo al Castello di Lecce, un’imponente fortezza che domina il centro della città. Qui, tra le sue mura di pietra, si cela un oscuro segreto: il fantasma di un bambino che, secondo la leggenda, cadde accidentalmente in un pozzo all’interno del castello e da allora vaga tra le sue stanze in cerca di pace e dell’abbraccio rassicurante di suo padre. Il suono dei suoi lamenti risuona nell’aria durante la notte, testimoniando il suo tragico destino e alimentando le voci sulle presenze paranormali che infestano il luogo.

Castello di Trani: Il Fantasma di Armida Lasciata Morire nella Torre

Continuando il nostro percorso, raggiungiamo il Castello di Trani, un’antica fortezza che si erge maestosa sul mare. Qui, la leggenda narra la storia di Armida, una giovane donna imprigionata nella torre del castello per ordine del suo crudele marito, dopo la scoperta di quest’ultimo della relazione della moglie con un giovane cavaliere. Si dice che il suo spirito ancora vaghi tra le mura del castello, testimone silente della sua tragica fine e in cerca di redenzione. Le sue apparizioni sporadiche e i suoni misteriosi che si odono di notte alimentano la fama del castello come uno dei luoghi più infestati della Puglia, anche se tale leggenda non ha nessun legame con la storia reale del castello. Che sia una derivazione della reale sorte toccata alla Contessa Sifridina, morta prigioniera all’interno della torre, per aver complottato contro la famiglia imperiale? Forse il fantasma di Armida non è altri se non lo spirito di Sifridina.

Castello di Monte Sant’Angelo: Il Fantasma di Bianca Lancia, Quarta Moglie di Federico II

Proseguendo il nostro viaggio nel mondo del soprannaturale, ci dirigiamo verso il Castello di Monte Sant’Angelo (FG), un’imponente fortezza che domina il paesaggio circostante. Qui, la leggenda narra la storia di Bianca Lancia, la quarta moglie dell’imperatore Federico II, il cui spirito ancora vaga tra le mura del castello in cerca di pace. Si dice che il suo fantasma appaia di notte, illuminato dalla luce pallida della luna, testimone silente di un amore tormentato e di un destino tragico. Anche in questo caso bisogna però segnalare che, storicamente , questa donna sarebbe deceduta in un altro Castello , ossia a Gioia Del Colle. Questo gli impedirebbe di manifestarsi presso Monte Sant’Angelo ? A mio modesto parere no.

Castello di Francavilla Fontana: L’Ombra sui Muri, Probabile Fantasma di una Donna

Infine, giungiamo al Castello di Francavilla Fontana, un’antica fortezza che si erge solenne nel cuore del centro urbano. Qui, l’atmosfera è carica di mistero e di suggestione, alimentata dalla presenza di un’ombra misteriosa che si staglia sui muri del castello e che sarebbe stata ripresa anche dalle telecamere a circuito chiuso installate per motivi di sicurezza . Si dice che sia il fantasma di una donna, vittima di un destino crudele, o forse di uno dei Principi che ancora vaga tra le sue stanze della residenza.

In conclusione, i castelli della Puglia si rivelano non solo testimoni del passato, ma anche custodi di segreti e leggende che continuano a suscitare fascino e timore nei cuori di coloro che li visitano. Attraverso gli occhi esperti di Mario Contino, abbiamo potuto gettare uno sguardo nel mondo del soprannaturale, esplorando le misteriose presenze che ancora popolano questi antichi luoghi. Che siate credenti o scettici, una cosa è certa: il fascino dei castelli della Puglia e dei loro segreti continuerà a incantarci per sempre.