E’ stata una delle prime candidature nella successione a Francesco Miglio, quella di Lidya Colangelo, già consigliere di minoranza, docente ed espressione di una compagine politica molto variegata che poggia le sue basi su liste civiche (Alternativa Civica, La città che vorrei) e da qualche giorno anche da Fratelli d’Italia e Lega.

Una scelta questa dei coordinamenti provinciali dei due principali partiti di governo che ha creato più di una tensione tra i players ed ex players sanseveresi.

Lidya Colangelo si definisce una liberale e la presenza di due partiti di un centro destra poco centrista trova le sue ragioni in una logica meramente di adesione e condivisione di un progetto politico.

“Abbiamo trasformato le ideologie in idee che hanno una ricaduta sul contingente e sul reale”, spiega ai microfoni di StatoQuotidiano.

“Molte forze politiche che in origine volevano appoggiarci per un progetto civico hanno trovato quel coraggio per farne parte, mi riferisco al Partito Repubblicano, ad Italia Viva, alla civica San Severo 2.0”, dichiara a SQ.

“L’avvicinamento è legato principalmente a due fattori: in primis alla credibilità del nostro progetto politico, ma anche e soprattutto a quella delle persone che stanno contribuendo a sostenerlo. Inoltre credo che la mia libertà politica, l’essere sostanzialmente un candidato indipendente abbia avuto un peso. A me nessuno ha chiesto di tesserarmi”, afferma Colangelo, rispondendo poi alle curiosità circa il particolare quadro politico venutosi a creare nella città dei campanili ad un mese e mezzo dalla chiamata alle urne.

“Sono convinta che ogni scelta sia legittima e ciò vale sia per la discesa in campo in solitaria della Caposiena, così come per due partiti di Governo i cui coordinatori provinciali possano scegliere in autonomia chi meglio rappresenti la voglia di cambiamento che c’è a San Severo”.

Lidya Colangelo con Anna Paola Giuliani e Rosa Caposiena, rappresenta la terza quota rosa di una candidatura a Sindaco che a San Severo supera quella blu.

L’unico candidato al maschile é al momento Angelo Masucci, espressione di PD, Con e liste civiche facenti capo al centro sinistra, dopo il passo indietro (peraltro mai annunciato ma solo paventato) di Leonardo Lallo per FDI.

La Colangelo, inoltre, ha recentemente espresso via social un augurio ad entrambe le competitors affinché la campagna elettorale, affrontata con i medesimi obiettivi di cambiamento, fosse condotta “in maniera rispettosa e pulita”.

Un segnale di apertura sportivo, nel segno del fair play politico.

“Sono fermamente convinta che tutte e tre abbiamo l’obiettivo di far rinascere San Severo, ciascuna di noi nutre la voglia di dare una svolta definitiva alla città. Inoltre molti esponenti della giunta attuale hanno ritentato la candidatura, lo avrebbe fatto anche lo stesso Miglio se fosse stato possibile effettuare un terzo mandato sindacale.

Penso che vivere di rancori non giovi a nessuno. Occorre, invece, parlare di temi senza denigrare l’avversario, attaccandolo anche sul piano personale, così come è accaduto alla precedente tornata elettorale”, dichiara la docente sanseverese, rispondendo poi a quanti la accusano di essere stata molto vicina all’amministrazione attuale e del suo trascorso politico affianco di Tricarico, oggi completamente defilato dai giochi.

“Sono stata il consigliere di opposizione che ha più presentato interrogazioni consiliari alla maggioranza con un netto distacco rispetto agli altri, anche rispetto alla Caposiena. Per me parlano i fatti. Io non ho mai fatto parte della maggioranza, ne ho avuto incarichi di giunta”, sostiene concludendo.