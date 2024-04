Foggia. Prosegue la stagione di prosa del Teatro Giordano, organizzata dall’amministrazione comunale con il Teatro Pubblico Pugliese, con uno degli appuntamenti più attesi in programma questa sera, martedì 23 aprile e domani sera, mercoledì 24 aprile: ‘Magnifica presenza’ del regista turco ormai italiano di adozione, Ferzan Ozpetek, nuovo adattamento scenico di un suo successo cinematografico dopo ‘Mine vaganti’, che sempre al Teatro Giordano nel 2020 fece registrare il sold out riscuotendo un consenso generalizzato.

E’ una delle opere più sperimentali del regista, che qui racconta la storia di Pietro, un ragazzo catanese aspirante attore che si trasferisce a Roma. In un’abitazione nella quale compaiono bizzarre presenze che solo lui può vedere, componenti di una compagnia teatrale con i quali instaura un rapporto di amicizia e complicità. Un atto d’amore per il mestiere dell’attore, declinato in modo insolito e originale, che sta riscuotendo anche nella versione teatrale un significativo apprezzamento.

Protagoniste dell’adattamento teatrale Serra Yilmaz, l’attrice feticcio di Ozpetek, Tosca d’Aquino, Tina Agrippino e Sara Bosi, mentre la componente maschile del cast vedrà sul palco Federico Cesar, Toni Fornari, Luciano Scarpa e Fabio Zarrella.

Apertura botteghino oggi e domani: dalle ore 19 fino a inizio spettacolo.

Ingresso ore 20.20, sipario ore 21.