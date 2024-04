Con il massimo rispetto per i candidati, da persone intelligenti sanno che è la verità. Con il massimo rispetto per quanti ci provano e si impegnano, un dato ora va sottolineato.

Al di là di una situazione deficitaria in corso dal 2015, la Città di Manfredonia è stata interessata da un’ultima crisi amministrativa dall’Agosto 2023, se non prima. Dopo i tentativi di far sciogliere il Consiglio comunale, a fine novembre 2023 è stato decretato il termine dell’ultima Amministrazione comunale.

Fine novembre 2023, fine aprile 2024. La corsa reale di questi mesi, l’affanno, la ricerca, i dialoghi, gli incontri, le discussioni, etc. etc. etc., tanto oggettivamente quanto soggettivamente (“Vi dico quello che ho visto io. E vi chiedo preventivamente scusa se vi parrà troppo poco”, riprendendo Montanelli) è stata semplicemente quella dei numeri, delle liste, delle alleanze, di trovare qualcuno disposto a candidarsi “ponendosi dietro il sipario” per il maggior numero di consensi.

E’ stata una corsa disperata, ridicola in parte, con molti protagonisti della stessa ora da una una parte ora dall’altra del guado. Ora a favore di un qualcosa ora di un’altra in base ai numeri da ottenere.

In parole semplicissime, considerando che la corsa a numeri, liste e candidati, è ancora in atto, ritengo che ci sia una scarsa (eufemismo) visione di quanto sarebbe necessario per il rilancio della città. Questo perché qualsiasi progetto avrebbe necessità di pianificazione. E’ un dovere. Una pianificazione che non ha correlazioni con un voto.

Vale a dire: i movimenti politici, le associazioni, i progetti non dovrebbero essere meramente legati a una elezione. Alle preferenze, al segno su una scheda di un cittadino. Allo stesso modo, non ci si dovrebbe iscrivere a una competizione organizzando la squadra nelle ultime ore, raccogliendo adesioni come capita e “alla cieca”. Sarebbe meglio prepararsi nei termini dovuti o evitare di partecipare.

Con molta probabilità si tornerà a perdere tempo.

Tutti conoscono e conosceranno i candidati, tutti conoscono coloro attivi da mesi alle spalle dei candidati. Quindi, cosa cambierà?

Che il verde è importante, che lo sport fa bene, che la pesca è un settore economico importante per la città, che i nastri trasportatori andrebbero rimossi (il gommone è ancora in mare?), che ci vorrebbe un campo sportivo fuori il centro cittadino, che il personale del Comune è sotto organico, che i trasferimenti delle risorse finanziarie statali agli enti locali sono stati ridotti, e stucchevolezze varie e assortite, lo sappiamo un po’ tutti. Ce lo ripetono da anni. Bisognerebbe pianificare una soluzione al problema. Lo comprenderebbe anche mia nipote di 7 anni. Lo fa per i compiti a scuola.

Qui si parla di Amministrazione un Comune che, a differenza degli altri Enti interessati in Capitanata dallo scioglimento dei rispettivi consigli comunali (Monte Sant’Angelo, Mattinata, Foggia, Orta Nova, Cerignola, Trinitapoli, etc.), è ancora in un stato preoccupante di abbandono. In confusione totale. Soprattutto, continua l’assenza di una qualsiasi seria pianificazione.

Nessuno prova realmente un senso di vergogna? Coloro che rivestono un ruolo ufficiale a livello regionale, governativo, non si sentono responsabili della situazione in atto?

Non sono i numeri, le liste zeppe di gente che neanche ha idea di dove trovarsi e cosa fare, a poter risolvere criticità che persistono da anni.

Allo stesso tempo, non servivano arresti, interdittive, rimozioni, intercettazioni, mani sopra, sotto, di lato, per accertare e decretare quanto realmente sia preoccupante la situazione complessiva (sociale – economica – politica – di illegalità – occupazionale) della Città di Manfredonia.

Non è qualunquismo, disfattismo, pessimismo, o dietrologia vacua e superficiale. Non esistono riflessioni sui temi. Zero.