Consiglio regionale, eletto il nuovo Presidente del gruppo del Partito Democratico, in un voto unanime che ha sottolineato l’unità e la fiducia all’interno del partito.

Il neo-eletto Paolo Campo ha espresso la sua gratitudine nei confronti del suo predecessore, Filippo Caracciolo, evidenziando la sua amicizia e stima per lui. Caracciolo ha dimostrato un atto di grande lealtà rinunciando alla sua posizione per il bene comune, confermando così la sua decisione irrevocabile di dimettersi e proponendo il successore, il cui nome è stato accolto con entusiasmo da tutti i presenti.

“La complessità della situazione politica attuale è stata sottolineata, con il Presidente Michele Emiliano che ha bisogno di un forte sostegno dalla maggioranza in Consiglio regionale. Il nuovo Presidente del Partito Democratico ha sottolineato l’importanza di affrontare questa crisi con responsabilità e sensibilità, tenendo conto delle esigenze della popolazione pugliese“.

“Le aspettative dei cittadini sono alte, e il Consiglio regionale è chiamato a rispondere con azioni concrete per migliorare la qualità della vita nella regione. Questo compito grava in particolare sulle spalle del Partito Democratico e dei suoi rappresentanti, sia nell’assemblea regionale che nel governo della Regione Puglia“. “La consapevolezza diffusa dell’importanza di questo momento e dell’unità all’interno del partito sarà fondamentale per superare questa fase di incertezza e riprendere con determinazione la missione istituzionale“.