Vitulano Drugstore Manfredonia, il PalaScaloria è di nuovo agibile al pubblico

Manfredonia. La grandissima notizia finalmente è ufficiale: il PalaScaloria di Manfredonia è di nuovo agibile al pubblico. L’ordinanza dirigenziale n.89 del Comune di Manfredonia non può che riempire di gioia il Vitulano Drugstore Manfredonia che potrà giocare le partite del finale del stagione nel palazzetto di casa e con la presenza degli spettatori.

Il primo appuntamento nella ritornata normalità sarà sabato 27 aprile alle 16:00, quando si giocherà l’ultima partita di regular season di Serie A2 Élite Girone B contro i campioni del GG TeamWear Benevento, promosso in Serie A già dalla scorsa giornata. I biglietti saranno acquistabili da domani, mercoledì 24 aprile, dalle ore 15:30 presso il Bar Fiore F.lli Bisceglia.

Più importante è, però, sapere che i PlayOff validi per la promozione in Serie A, che il Vitulano Drugstore Manfredonia disputerà partendo dal suo secondo posto in campionato, vedranno la partecipazione dei tifosi sipontini, fondamentali per l’attività del club.

La società ringrazia tutti gli organi competenti per la collaborazione nella gestione dell’emergenza e nell’adempimento dei loro obblighi. Impossibile non citare gli sponsor e i partner del sodalizio manfredoniano che, durante il periodo difficile, hanno permesso di mantenere la stabilità di tutti i progetti.

L’invito agli appassionati e ai cittadini di Manfredonia è di sostenere al massimo la squadra per le ultime sfide dell’annata che potrebbero portare ad un risultato storico per tutta la città.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Lucia Melcarne

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia

ALLEGATI ord89_2024