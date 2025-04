Concorso Aeroporti, indagata per falso la moglie del consigliere Caracciolo: “Mi assumo ogni responsabilità”

BARI – La Procura di Bari ha iscritto nel registro degli indagati Carmela Fiorella, moglie del consigliere regionale del Partito Democratico Filippo Caracciolo, con l’accusa di falso in relazione ai titoli presentati per un concorso bandito da Aeroporti di Puglia.

La selezione, finalizzata alla copertura del ruolo di manager per le risorse umane, era stata vinta proprio da Fiorella.

Secondo quanto emerso da un’inchiesta della Gazzetta del Mezzogiorno, al centro delle indagini ci sarebbero presunte irregolarità nei documenti forniti dalla candidata.

In particolare, Fiorella avrebbe dichiarato il possesso di una laurea in Economia e marketing – titolo richiesto dal bando – mentre in realtà avrebbe conseguito una laurea in Scienze dell’amministrazione presso l’Università di Bari.

Sia Aeroporti di Puglia che lo stesso ateneo barese hanno presentato formali esposti alla magistratura, dando così il via all’indagine.

Fiorella, che nel frattempo si è dimessa dall’incarico, ha diffuso una nota venerdì scorso in cui si è scusata pubblicamente, assumendosi “tutte le responsabilità di quanto è accaduto”.

“Sono pronta a rispondere del mio comportamento davanti alle autorità preposte, ma è giusto che paghi chi ha sbagliato e nessun altro”, ha scritto. Nella stessa nota, Fiorella ha precisato che il marito Filippo Caracciolo era “totalmente ignaro” della vicenda.

Il caso ha suscitato forte attenzione anche sul piano politico, riaccendendo il dibattito sulla trasparenza nelle partecipazioni ai concorsi pubblici e sulla gestione delle nomine in enti partecipati.

La Procura prosegue intanto le indagini per chiarire eventuali ulteriori responsabilità.

Lo riporta l’agenzia Ansa.