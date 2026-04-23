A Peschici la Sagra del Pesce, D’Arenzo: “Un momento identitario per la nostra comunità”

Venerdì 24 aprile 2026, a partire dalle ore 19:30 in piazza Sant’Antonio, si terrà la Sagra del Pesce tra storia, sapori e mare, organizzata dalla neo associazione Green Forte con il patrocinio del Comune di Peschici.

La cittadina si animerà con degustazioni di specialità locali, musica e momenti di intrattenimento, offrendo un’occasione di festa aperta a residenti e visitatori. L’iniziativa rientra nel cartellone “Benedetta Primavera” III edizione e propone un vero e proprio viaggio tra le eccellenze gastronomiche della costa garganica, da sempre legata alla tradizione marinara.

L’evento si configura come una esperienza enogastronomica autentica, capace di valorizzare la cucina italiana, riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO, e di raccontare il legame profondo tra territorio, mare e cultura.

“La Sagra del Pesce, che si realizzerà grazie al lavoro del neo sodalizio, rappresenterà un momento identitario per la nostra comunità – dichiara il Consigliere agli Eventi Francesco D’Arenzo – un’occasione per riscoprire e far conoscere soprattutto ai visitatori la ricchezza delle nostre eccellenze, le qualità dei prodotti e rafforzarne la capacità di promozione culturale e turistica -“