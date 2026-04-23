Edizione n° 6045

BALLON D'ESSAI

DINO D'ALOIA // San Severo, aggressione a don Dino d’Aloia. Colangelo: “Un fatto senza precedenti in città”
23 Aprile 2026 - ore  11:33

CALEMBOUR

IDENTIFICATI MINORI // Foggia–Bari, accerchiato e picchiato sul treno per un cellulare. Identificati 4 minori
23 Aprile 2026 - ore  11:39

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Prima pagina // Donna italiana trovata morta ad Amsterdam, fermato il marito

AMSTERDAM MARITO Donna italiana trovata morta ad Amsterdam, fermato il marito

Si chiamava Ilenia Panzolini, aveva 45 anni ed era originaria di Montefiascone: è stata trovata senza vita all’interno di un’abitazione

Donna italiana trovata morta ad Amsterdam, fermato il marito

Donna italiana trovata morta ad Amsterdam, fermato il marito - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Aprile 2026
Prima pagina //

Si chiamava Ilenia Panzolini, aveva 45 anni ed era originaria di Montefiascone: è stata trovata senza vita ad Amsterdam, all’interno di un’abitazione nel quartiere Indische Buurt, nella zona est della città.

Il corpo della donna è stato rinvenuto nella serata di venerdì, in un appartamento di Madurastraat, dopo l’intervento della polizia allertata da alcuni vicini poco prima delle 20. Immediatamente fermato il marito, 46 anni, ora a disposizione degli inquirenti.

Le autorità olandesi hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti. Sono in corso accertamenti nel quartiere e l’ascolto di eventuali testimoni, mentre le forze dell’ordine hanno invitato chiunque possa fornire elementi utili a collaborare.

Lo riporta leggo.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. (Mark Twain)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO