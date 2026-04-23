Donna italiana trovata morta ad Amsterdam, fermato il marito

Si chiamava Ilenia Panzolini, aveva 45 anni ed era originaria di Montefiascone: è stata trovata senza vita ad Amsterdam, all’interno di un’abitazione nel quartiere Indische Buurt, nella zona est della città.

Il corpo della donna è stato rinvenuto nella serata di venerdì, in un appartamento di Madurastraat, dopo l’intervento della polizia allertata da alcuni vicini poco prima delle 20. Immediatamente fermato il marito, 46 anni, ora a disposizione degli inquirenti.

Le autorità olandesi hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti. Sono in corso accertamenti nel quartiere e l’ascolto di eventuali testimoni, mentre le forze dell’ordine hanno invitato chiunque possa fornire elementi utili a collaborare.

Lo riporta leggo.it.