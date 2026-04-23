LUCERA – Una vicenda che solleva interrogativi profondi su “pregiudizi”, diritti e partecipazione democratica arriva dal contesto delle amministrative 2026. A raccontarla a StatoQuotidiano.it è Lucia Ricci, giovane lavoratrice che nei mesi scorsi aveva deciso di candidarsi al consiglio comunale, salvo poi vedersi precludere la possibilità di proseguire il proprio percorso.

«Mi chiamo Lucia Ricci e sono una ragazza come tante altre. Lavoro ogni giorno, dalla mattina alla sera, cercando di costruire con impegno e dignità il mio futuro», scrive in una testimonianza affidata a StatoQuotidiano.

Secondo quanto riferito, la sua candidatura si sarebbe interrotta improvvisamente. «Negli ultimi mesi avevo deciso di mettermi in gioco, di partecipare attivamente alla vita della mia comunità candidandomi. Sembrava andare tutto bene, finché non mi è stato comunicato che non potevo proseguire. Il motivo? Il mio cognome».

Un’affermazione forte, che apre a una riflessione più ampia sul tema della responsabilità individuale e del peso delle origini familiari. «Scrivere queste parole mi pesa profondamente. È difficile accettare che, nel 2026, una persona possa essere giudicata non per ciò che è, ma per ciò che porta scritto su un documento», prosegue Ricci.

La giovane sottolinea la propria estraneità a qualsiasi vicenda giudiziaria: «La mia fedina penale è pulita. Ho sempre cercato di comportarmi in modo corretto, rispettando le regole e lavorando onestamente». Tuttavia, il riferimento al passato della propria famiglia, segnato – come lei stessa ammette – da problemi con la giustizia, sarebbe stato determinante nella decisione che l’ha esclusa.

«Sì, la mia famiglia in passato ha avuto problemi con la giustizia. Ma ha pagato per i propri errori. E io? Perché devo portarne il peso?», si chiede. «Perché devo sentirmi dire, in modo implicito ma chiarissimo, che non sono “adatta” a causa di qualcosa che non ho scelto e che non mi rappresenta?».

Parole che chiamano in causa il tema dei diritti civili e della piena partecipazione alla vita pubblica. «Mi chiedo cosa abbia io in meno rispetto ad altre persone. La voglia di impegnarmi non mi manca. Il rispetto per le istituzioni neanche. E nemmeno la volontà di dare un contributo positivo».

Da evidenziare che il candidato consigliere Carlo Trommacco, in seguito alla vicenda, si è autoescluso per solidarietà da qualsiasi candidatura.

Secondo Ricci, il nodo centrale resta quello dei pregiudizi: «Quello che manca, forse, è uno sguardo libero dai pregiudizi».

La sua testimonianza si allarga così a una dimensione collettiva: «Questa non è solo la mia storia. È la storia di chiunque venga giudicato per il proprio cognome, per le proprie origini, per qualcosa che non definisce il valore di una persona». Un appello che si chiude con una richiesta semplice ma significativa: «Spero che questa mia voce possa essere ascoltata. Non per ottenere qualcosa, ma per ricordare che la dignità e le opportunità dovrebbero appartenere a tutti, senza eccezioni».