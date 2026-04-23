Edizione n° 6045

BALLON D'ESSAI

DINO D'ALOIA // San Severo, aggressione a don Dino d’Aloia. Colangelo: “Un fatto senza precedenti in città”
23 Aprile 2026 - ore  11:33

CALEMBOUR

IDENTIFICATI MINORI // Foggia–Bari, accerchiato e picchiato sul treno per un cellulare. Identificati 4 minori
23 Aprile 2026 - ore  11:39

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Femminicidio a Foggia: donna uccisa in casa, fermato il marito

TRAGEDIA Femminicidio a Foggia: donna uccisa in casa, fermato il marito

Presenti anche i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna

Femminicidio a Foggia: donna uccisa in casa, fermato il marito

ph Foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

Ancora sangue a Foggia. Una donna è stata uccisa in serata, all’interno della sua abitazione in via Salvemini, nel quartiere San Ciro.

Il delitto si è consumato intorno alle ore 21, in un appartamento al civico 32. Secondo le prime informazioni raccolte, la vittima sarebbe stata raggiunta da colpi di pistola esplosi dal marito convivente. Le generalità della donna, al momento, non sono state ancora rese note.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine: sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, insieme alla polizia locale. Presenti anche i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

L’episodio riaccende i riflettori sull’emergenza della violenza di genere, in una città già scossa da recenti fatti di cronaca. Il femminicidio avviene infatti nel giorno dell’ultimo saluto a un uomo ucciso appena dieci giorni fa, segno di un clima di forte tensione sul territorio.

Le indagini sono in corso. Seguiranno aggiornamenti.

Femminicidio a Foggia: donna uccisa in casa, fermato il marito
ph Foggiatoday.it

Lo riporta FoggiaToday.it

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

1 commenti su "Femminicidio a Foggia: donna uccisa in casa, fermato il marito"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. (Mark Twain)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO