Femminicidio a Foggia: donna uccisa in casa, fermato il marito

Ancora sangue a Foggia. Una donna è stata uccisa in serata, all’interno della sua abitazione in via Salvemini, nel quartiere San Ciro.

Il delitto si è consumato intorno alle ore 21, in un appartamento al civico 32. Secondo le prime informazioni raccolte, la vittima sarebbe stata raggiunta da colpi di pistola esplosi dal marito convivente. Le generalità della donna, al momento, non sono state ancora rese note.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine: sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, insieme alla polizia locale. Presenti anche i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

L’episodio riaccende i riflettori sull’emergenza della violenza di genere, in una città già scossa da recenti fatti di cronaca. Il femminicidio avviene infatti nel giorno dell’ultimo saluto a un uomo ucciso appena dieci giorni fa, segno di un clima di forte tensione sul territorio.

Le indagini sono in corso. Seguiranno aggiornamenti.

Lo riporta FoggiaToday.it