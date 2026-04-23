Femminicidio a Foggia: uccisa Stefania Rago, fermato il marito (FOTO VIDEO)

Si chiamava Stefania Rago la donna uccisa in serata, all’interno della sua abitazione in via Salvemini, al civico 32, nel quartiere San Ciro.

Il delitto si è consumato al quarto piano della palazzina, intorno alle ore 21. Secondo le prime ricostruzioni, a sparare sarebbe stato il marito convivente, Antonio Fortebraccio, guardia giurata.

All’arrivo dei sanitari del 118, per la donna non c’era ormai più nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto. Immediate le operazioni delle forze dell’ordine, con i carabinieri impegnati nei rilievi e nella ricostruzione dell’accaduto.

L’uomo è stato fermato e la sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire il movente e la dinamica esatta del femminicidio.

“La mia compagna mi ha chiamato e mi ha detto che c’era un acceso litigio in corso nell’appartamento accanto al nostro. Poi ha sentito i colpi di pistola”, ha detto all’Ansa un vicino di casa dell’uomo. “Dopo un po’ si è affacciata e ha visto i lampeggianti delle forze dell’ordine. Sono arrivato qui e abbiamo saputo dell’uccisione della donna da parte del marito. Una notizia terribile. La mia compagna è spaventata”, ha aggiunto. Lo riporta il tgcom24.com.