Femminicidio a Foggia: uccisa Stefania Rago, fermato il marito

Si chiamava Stefania Rago la donna uccisa in serata, all’interno della sua abitazione in via Salvemini, al civico 32, nel quartiere San Ciro.

Il delitto si è consumato al quarto piano della palazzina, intorno alle ore 21. Secondo le prime ricostruzioni, a sparare sarebbe stato il marito convivente, Antonio Fortebraccio, guardia giurata.

All’arrivo dei sanitari del 118, per la donna non c’era ormai più nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto. Immediate le operazioni delle forze dell’ordine, con i carabinieri impegnati nei rilievi e nella ricostruzione dell’accaduto.

L’uomo è stato fermato e la sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire il movente e la dinamica esatta del femminicidio.

L’ennesimo episodio di violenza di genere riporta al centro dell’attenzione una piaga sociale sempre più allarmante.