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STEFANIA RAGO Femminicidio a Foggia: uccisa Stefania Rago, fermato il marito

Il delitto si è consumato al quarto piano della palazzina, intorno alle ore 21

Femminicidio a Foggia: uccisa Stefania Rago, fermato il marito

ph Enzo Maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

Si chiamava Stefania Rago la donna uccisa in serata, all’interno della sua abitazione in via Salvemini, al civico 32, nel quartiere San Ciro.

Il delitto si è consumato al quarto piano della palazzina, intorno alle ore 21. Secondo le prime ricostruzioni, a sparare sarebbe stato il marito convivente, Antonio Fortebraccio, guardia giurata.

All’arrivo dei sanitari del 118, per la donna non c’era ormai più nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto. Immediate le operazioni delle forze dell’ordine, con i carabinieri impegnati nei rilievi e nella ricostruzione dell’accaduto.

L’uomo è stato fermato e la sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire il movente e la dinamica esatta del femminicidio.

L’ennesimo episodio di violenza di genere riporta al centro dell’attenzione una piaga sociale sempre più allarmante.

Femminicidio a Foggia: uccisa Stefania Rago, fermato il marito
ph Enzo Maizzi

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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