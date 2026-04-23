Il Comune di Foggia accelera sul fronte dell’innovazione urbana e della digitalizzazione amministrativa. Con una determinazione dirigenziale pubblicata il 23 aprile 2026, Palazzo di Città ha avviato la procedura per l’affidamento del servizio specialistico integrato di aggiornamento del gemello digitale della città, uno degli strumenti tecnologici più rilevanti all’interno del progetto Smart City avviato negli ultimi anni.

L’atto riguarda non soltanto l’aggiornamento del modello tridimensionale del territorio comunale, ma un pacchetto di attività molto più ampio: ricognizione e organizzazione di specifici asset territoriali di interesse istituzionale, disponibilità degli applicativi dedicati, gestione dei dati relativi ai consumi idrici, licenze d’uso, assistenza, manutenzione e pronto intervento. Il procedimento viene incardinato nell’Area 5, ufficio Progettazione Smart City, con responsabile del procedimento l’ingegner Francesco Paolo Affatato.

Negli atti il Comune ricostruisce la genesi del progetto, ricordando che già dal 2023 è stata implementata una piattaforma di gemello digitale urbano destinata alla modellazione 3D del territorio e all’integrazione di dati tematici a supporto di più funzioni istituzionali: Suap, patrimonio, urbanistica, lavori pubblici, monitoraggio del suolo pubblico e attività di vigilanza. Ma proprio perché basato su rilievi ad alta precisione, il sistema necessita di aggiornamenti periodici. L’ultimo rilievo specialistico a terra risale infatti al 2023 e, secondo gli standard tecnici richiamati dal Comune, un’infrastruttura di questo tipo richiede un aggiornamento entro un ciclo ordinario di 24-30 mesi, oltre il quale può perdere affidabilità metrica e utilità amministrativa.

Da qui la decisione di ritenere l’aggiornamento “non procrastinabile”. Secondo il Comune, il riallineamento del gemello digitale è necessario per garantire la correttezza dei procedimenti amministrativi basati sui dati territoriali, mantenere un patrimonio informativo attendibile, supportare i controlli e assicurare continuità alle progettualità Smart City già avviate.

La procedura scelta è quella dell’affidamento diretto, prevista dal Codice dei contratti per servizi sotto soglia, ma preceduta dall’acquisizione di preventivi non vincolanti. In una seconda fase informale, il Comune consulterà tre operatori economici in condizioni di parità informativa, con identico perimetro tecnico e uguale termine di risposta. L’amministrazione precisa tuttavia che non si tratta di una gara in senso tecnico: non ci saranno graduatorie, punteggi o automatismi nell’aggiudicazione, e resta salva la facoltà di non procedere all’affidamento.

Il valore presunto massimo dell’affidamento viene indicato in 120.492 euro, oltre Iva e oneri se dovuti. L’importo, chiarisce il Comune, non costituisce una base d’asta ma una stima amministrativa utile ai fini della qualificazione della fattispecie, della copertura finanziaria e della comparazione omogenea dei preventivi.

Nel dettaglio, il servizio integrato descritto negli atti comprende rilievi con tecnologia Mobile Mapping, elaborazione di point cloud e ortofoto ad alta definizione, aggiornamento del modello 3D urbano, sincronizzazione dei dataset nella piattaforma Smart City, validazione metrica, controllo topologico, supporto tecnico multiservizio, manutenzione evolutiva, implementazione di asset e attività formative.

A cura di Giovanna Tambo.