Sostegno economico ai caregiver familiari, stato di avanzamento delle misure Pnrr e attenzione alta sul rischio ritardi. È un quadro articolato quello emerso dall’ultima riunione del Coordinamento istituzionale dell’Ambito territoriale sociale di Foggia, convocata il 22 aprile scorso presso la sede di via Petrucci. Al centro della seduta, conclusa con l’approvazione unanime dei punti all’ordine del giorno, c’è soprattutto il via libera alla bozza di avviso pubblico destinata al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività di cura non professionale svolte dai caregiver familiari.

Il primo punto discusso riguarda infatti il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, destinato a finanziare interventi in favore dei familiari che assistono persone in condizione di disabilità gravissima e non autosufficienza. In base a quanto riportato nel verbale, alla Regione Puglia sono state assegnate risorse complessive pari a 2.004.000 euro, mentre all’Ambito territoriale sociale di Foggia spettano 75.235,75 euro. Le somme serviranno a sostenere l’erogazione di un contributo una tantum a favore dei caregiver familiari.

Il Coordinamento ha esaminato la bozza di avviso pubblico a sportello e i relativi allegati, approvandoli all’unanimità. Nel verbale si sottolinea la necessità di garantire un sostegno concreto alle famiglie impegnate nell’assistenza e di assicurare una distribuzione equa ed efficace delle risorse disponibili.

Ma la riunione è stata anche l’occasione per un aggiornamento dettagliato sui progetti finanziati con il Pnrr, in particolare sulle misure riferite alla dimissione anticipata assistita, al rafforzamento dei servizi sociali e alla prevenzione del burn out, ai percorsi di autonomia per persone con disabilità e alla stazione di posta.

Sul fronte della misura M5C2 – Investimento 1.1 – Sub-investimento 1.1.3 “Dimissione anticipata assistita”, viene evidenziato che è stata predisposta con urgenza una proposta di determinazione dirigenziale propedeutica all’indizione di una procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio. Il Coordinamento richiama però anche una difficoltà precisa: il ritardo nella trasmissione del verbale ministeriale relativo a precedenti riunioni di contraddittorio, arrivato all’Ambito soltanto il 18 marzo 2026, elemento che avrebbe rallentato l’iter e reso più complesso il rispetto di milestone e target previsti dal Piano.

Particolarmente delicato il passaggio sulla misura 1.1.4, relativa al rafforzamento dei servizi sociali e alla prevenzione del burn out. Nel verbale vengono riportate alcune criticità operative emerse durante l’attuazione del servizio di supervisione per assistenti sociali e psicologi: interruzione di attività previste, assenze della figura incaricata del coordinamento e mancato recupero di ore programmate. L’Ambito segnala che si procederà al sanzionamento secondo quanto previsto dal capitolato e, in caso di ulteriori problemi, non esclude provvedimenti più incisivi fino alla revoca dell’affidamento per inadempimento.

Per la Stazione di posta e i Percorsi di autonomia per persone con disabilità, il verbale segnala invece l’avvenuto caricamento sulla piattaforma Regis della documentazione richiesta, con l’obiettivo di aggiornare lo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario e mettere in sicurezza i target. Viene inoltre richiamata la necessità di completare per tempo le ultime procedure di gara, in vista della scadenza del 30 giugno 2026.

Infine, spazio anche al progetto Integra 2024, dedicato all’inclusione sociale delle persone a rischio di grave marginalità e al contrasto della condizione di senza dimora. In questo caso l’Ambito di Foggia opera come partner della Regione Puglia e risulta impegnato nell’aggiornamento urgente del cronoprogramma, in attesa del disciplinare che dovrà regolare i rapporti tra le parti.

Nel complesso, il verbale restituisce la fotografia di un settore sociale chiamato a reggere due fronti contemporaneamente: da una parte il sostegno diretto alle fragilità, come nel caso dei caregiver familiari; dall’altra la corsa contro il tempo per rispettare scadenze, target e procedure di un sistema complesso come quello del Pnrr.

A cura di Giovanna Tambo.