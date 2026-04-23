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IDENTIFICATI MINORI Foggia–Bari, accerchiato e picchiato sul treno per un cellulare. Identificati 4 minori

Paura su un treno regionale lungo la tratta Foggia–Bari: un giovane di 24 anni accerchiato, minacciato e brutalmente aggredito da un gruppo di minorenni

Foggia–Bari, accerchiato e picchiato sul treno per un cellulare. Identificati 4 minori

Foggia–Bari, accerchiato e picchiato sul treno per un cellulare. Identificati 4 minori - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
23 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

Paura su un treno regionale lungo la tratta Foggia–Bari: un giovane di 24 anni accerchiato, minacciato e brutalmente aggredito da un gruppo di minorenni. Un episodio di violenza che scuote i pendolari e riaccende i riflettori sulla sicurezza nei trasporti.

La Polizia di Stato ha identificato quattro ragazzi di Bisceglie, tra i 16 e i 17 anni, ritenuti responsabili – a vario titolo e in concorso – di violenza privata, rapina e lesioni personali. I provvedimenti sono stati eseguiti su richiesta della Procura per i Minorenni di Bari.

I fatti risalgono al 28 febbraio 2026. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Polizia Ferroviaria di Bari, il gruppo sarebbe salito sul treno a Trani scegliendo come bersaglio un giovane passeggero.

La vittima sarebbe stata prima circondata, poi minacciata e infine picchiata. Durante l’aggressione, i ragazzi gli avrebbero sottratto alcuni effetti personali, tra cui un cellulare e una collanina d’oro.

Momenti di tensione fino all’arrivo a Bisceglie, dove il 24enne è riuscito a liberarsi e a chiedere aiuto utilizzando il telefono di un altro viaggiatore per contattare il 112. Sul posto sono intervenuti Polfer e 118: il giovane è stato trasportato in ospedale e dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Al termine delle indagini, per tre dei minori – incensurati – è stata disposta la permanenza in casa. Per il quarto, già noto alle forze dell’ordine, è scattato il collocamento in comunità.

L’inchiesta è ancora nella fase preliminare: la responsabilità degli indagati dovrà essere accertata nel corso del processo, nel pieno contraddittorio tra le parti.

A cura di Giuseppe de Filippo.

1 commenti su "Foggia–Bari, accerchiato e picchiato sul treno per un cellulare. Identificati 4 minori"

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