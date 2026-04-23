Il mercato cittadino di via Rosati-Urbano a Foggia resterà aperto anche nella giornata festiva di sabato 25 aprile 2026. Lo dispone un’ordinanza sindacale firmata il 22 aprile, con la quale l’amministrazione comunale autorizza l’apertura straordinaria del settore alimentare e non alimentare nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 13.30.

Il provvedimento arriva a seguito della richiesta avanzata da Confcommercio Foggia, che con una nota del 13 aprile aveva chiesto la possibilità di consentire lo svolgimento regolare dell’attività di vendita anche nella giornata della Festa della Liberazione. La proposta è stata accolta dal Comune, che ha motivato la scelta richiamando sia l’interesse dei consumatori sia le esigenze economiche degli operatori commerciali.

Nell’ordinanza si legge infatti che l’amministrazione intende “creare le condizioni affinché si possano verificare positive ricadute sociali sulla collettività”, nella consapevolezza del momento difficile che la città sta attraversando. Le aperture straordinarie vengono considerate utili perché da un lato garantiscono un servizio ai cittadini impossibilitati a frequentare i mercati nei giorni feriali, dall’altro offrono maggiori opportunità di incasso agli ambulanti e agli operatori del commercio su area pubblica.

Il mercato di via Rosati-Urbano rappresenta uno degli appuntamenti più radicati nella vita quotidiana di una parte consistente della città. L’apertura del 25 Aprile assume quindi un valore che va oltre la semplice deroga al calendario ordinario: è una misura che punta a sostenere il piccolo commercio e, allo stesso tempo, a mantenere viva una funzione economica e sociale di prossimità.

Prima del via libera, il Comune ha acquisito i pareri favorevoli del Comando di Polizia Locale e del Servizio Ambiente, come riportato negli atti. L’ordinanza raccomanda inoltre l’adozione di misure preventive per contenere eventuali situazioni di pregiudizio per la salute e la sicurezza della popolazione.

Il provvedimento dispone la pubblicazione all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune, oltre alla diffusione attraverso la stampa locale. La trasmissione è prevista anche agli uffici comunali competenti, alle associazioni di categoria, alla Prefettura, alla Questura, alle forze dell’ordine, al Servizio Ambiente e ad Amiu. Il controllo sull’esecuzione dell’ordinanza viene affidato alla Polizia Locale e alle altre forze dell’ordine.

A cura di Giovanna Tambo.