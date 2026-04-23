Foggia, presentato il progetto per la moschea pubblica

Il Comitato Multinazionale per la Moschea di Foggia ha annunciato la presentazione ufficiale al Comune del progetto per la realizzazione di una moschea pubblica, già trasmesso in formato digitale alle autorità competenti. L’iniziativa punta a dotare la comunità musulmana di un luogo di culto riconosciuto, regolamentato e integrato nel tessuto urbano, nel rispetto delle normative vigenti e dei principi costituzionali.

La proposta nasce con l’obiettivo di garantire il pieno esercizio della libertà religiosa, favorendo al contempo inclusione, partecipazione civica e coesione sociale. In una realtà come Foggia, caratterizzata da una presenza multietnica consolidata, il progetto viene presentato come uno strumento per rafforzare il dialogo tra istituzioni e cittadini e promuovere un modello di integrazione strutturato e moderno.

Il documento progettuale è stato sviluppato con particolare attenzione a legalità, sostenibilità urbanistica e collaborazione istituzionale. La comunità musulmana locale, composta da lavoratori, famiglie, studenti e imprenditori provenienti da oltre trenta Paesi, rappresenta una componente stabile del tessuto socio-economico cittadino. La futura moschea è pensata non solo come spazio religioso, ma anche come centro di educazione civica, mediazione culturale e supporto alle famiglie, in sinergia con scuole, associazioni ed enti pubblici.

Tra gli aspetti qualificanti del progetto figurano la totale tracciabilità dei finanziamenti, l’assenza di coinvolgimenti da parte di governi stranieri o soggetti non autorizzati e la collaborazione costante con Prefettura e forze dell’ordine, con l’obiettivo di garantire trasparenza, sicurezza e piena conformità normativa.

Il Comitato ha espresso la volontà di mantenere un confronto aperto con le istituzioni, rendendosi disponibile a incontri e approfondimenti tecnici, nella prospettiva di realizzare un’infrastruttura capace di contribuire allo sviluppo di una comunità più inclusiva, equilibrata e consapevole della propria dimensione multiculturale.

Lo riporta retegargano.it.