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Home // Cronaca // Foggia-Salernitana a porte chiuse, il Comune dice no ai maxischermi

COMUNE MAXISCHERMI Foggia-Salernitana a porte chiuse, il Comune dice no ai maxischermi

Un grande afflusso di pubblico, in aree non adeguatamente attrezzate, potrebbe comportare criticità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della sicurezza

Foggia-Salernitana a porte chiuse, il Comune dice no ai maxischermi

Foggia-Siracusa - PH: Enzo Maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Aprile 2026
Cronaca // Focus //

L’Amministrazione comunale di Foggia ha deciso di non autorizzare l’installazione di maxischermi in città per la partita Foggia-Salernitana in programma domenica 26 aprile allo stadio Zaccheria, gara che si disputerà a porte chiuse a seguito della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo dopo i fatti avvenuti durante Monopoli-Foggia del 19 aprile.

La richiesta, avanzata nei giorni scorsi da alcuni dirigenti provinciali e cittadini di Fratelli d’Italia e Forza Italia, mirava a consentire ai tifosi di seguire collettivamente il match e sostenere la squadra in un momento delicato della stagione.

Il Comune, tuttavia, ha ritenuto la proposta non compatibile con la sanzione sportiva, sottolineando come l’organizzazione di eventi alternativi con grande afflusso di pubblico, in aree non adeguatamente attrezzate, potrebbe comportare criticità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della sicurezza.

Per queste ragioni, domenica non sarà installato alcun maxischermo in città. L’Amministrazione ha comunque rivolto un messaggio di incoraggiamento al Calcio Foggia 1920, augurando il miglior risultato sportivo.

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