TRINITAPOLI – Si aggrava drammaticamente il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella serata di oggi sulla SP15, nel tratto tra Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia. Due le vittime dello scontro tra due autovetture: si tratta di una 61enne e di Francesco Berteramo, 68 anni.

Cinque le persone rimaste ferite. Tra queste, due giovani di 21 anni, entrambi di San Ferdinando di Puglia, sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Barletta. Altri due feriti, una donna di 64 anni di Margherita di Savoia e un ragazzo di 18 anni di San Ferdinando, sono stati ricoverati in codice rosso.

Per un ulteriore ferito si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha disposto il trasferimento d’urgenza agli Ospedali Riuniti di Foggia.

Sul luogo dell’incidente hanno operato diverse squadre di soccorso: Vigili del Fuoco, personale sanitario del 118 e forze dell’ordine, impegnati sia nelle operazioni di assistenza ai feriti sia nei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

La comunità locale è sotto shock per l’accaduto. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.