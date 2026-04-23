Manfredonia, allarme per la chiusura dei ponti sul torrente Cervaro: “Rischio isolamento

Il consigliere comunale Giuseppe Marasco presenta un’interrogazione urgente al sindaco: nel mirino i lavori di messa in sicurezza su alcuni ponti strategici. Preoccupazione per viabilità rurale, trasporto scolastico, soccorsi e attività agricole.

A Manfredonia si accende l’attenzione sulla prevista chiusura di alcuni ponti sul torrente Carvaro, in area rurale, con possibili ripercussioni pesanti su viabilità, servizi essenziali e collegamenti con Borgo Mezzanone. A sollevare ufficialmente la questione è il consigliere comunale Giuseppe Marasco, che in data 23 aprile 2026 ha indirizzato un’interrogazione urgente al sindaco del Comune di Manfredonia, con copia al prefetto di Foggia, al presidente della Provincia e ad altri enti competenti.

Al centro del documento ci sono i programmati interventi di restauro e messa in sicurezza di diversi attraversamenti sul Carvaro, tra cui Ponte Beccarini, Ponte Giordano Ramatola e Ponte Macchia Rotonda, oltre ad altri manufatti presenti lungo lo stesso corso d’acqua. Secondo quanto evidenziato nell’interrogazione, una eventuale chiusura contemporanea o non coordinata dei ponti, con installazione di blocchi in cemento e interdizione al traffico veicolare e pedonale, potrebbe determinare il concreto rischio di isolamento di vaste zone di campagna e della frazione di Borgo Mezzanone.

Marasco richiama in particolare le conseguenze sul comparto agricolo. L’eventuale interruzione della viabilità rurale, si legge nel testo, rischierebbe infatti di impedire a numerose aziende e ai lavoratori del settore di raggiungere fondi agricoli, allevamenti e aree di raccolta, con possibili danni economici rilevanti in un periodo delicato per le attività produttive.

Non meno rilevante il tema del trasporto scolastico. Tra le criticità segnalate vi è la difficoltà, per gli alunni residenti nelle case sparse e nelle campagne, di raggiungere la scuola di Borgo Mezzanone attraverso il servizio scuolabus. Una situazione che, secondo il consigliere, inciderebbe direttamente sul diritto allo studio e sulla regolare frequenza scolastica.

L’interrogazione punta anche l’attenzione sulla gestione delle emergenze. In caso di chiusura dei collegamenti, ambulanze del 118, Vigili del fuoco, forze dell’ordine e altri mezzi di soccorso potrebbero incontrare forti ritardi o addirittura l’impossibilità di raggiungere tempestivamente le aree interessate. A ciò si aggiungerebbero i possibili disagi per altri servizi essenziali, come raccolta dei rifiuti, assistenza domiciliare, consegna di farmaci e approvvigionamento idrico.

Per questo il consigliere chiede al sindaco di chiarire, con risposta scritta e in Consiglio comunale, quale sia il cronoprogramma dettagliato dei lavori, se sia prevista o meno la chiusura contemporanea dei ponti interessati e se esista un piano di viabilità alternativa concordato con la Provincia di Foggia, proprietaria di parte delle infrastrutture coinvolte.

Tra le proposte avanzate figurano la convocazione urgente di un tavolo tecnico tra Comune, Provincia e Prefettura, l’organizzazione dei lavori per lotti in modo da garantire sempre almeno un collegamento aperto, la realizzazione di by-pass temporanei per mezzi agricoli e di soccorso, l’adeguamento della viabilità poderale esistente e, nei punti più strategici, anche l’eventuale richiesta di ponti mobili Bailey tramite il Genio militare.

Sul fronte scuola, Marasco propone una rimodulazione dei percorsi scuolabus, con l’individuazione di punti di raccolta accessibili e, se necessario, l’impiego di mezzi più piccoli o 4×4. Solo in via eccezionale e per il tempo strettamente indispensabile, viene ipotizzato il ricorso alla didattica a distanza per gli studenti eventualmente isolati.

Nel documento si chiede inoltre l’attivazione di un piano straordinario di emergenza, con presidio fisso di un’ambulanza e di un mezzo dei Vigili del fuoco a Borgo Mezzanone durante la fase più critica dei cantieri, oltre alla mappatura e comunicazione alla cittadinanza delle vie di fuga alternative. Tra le richieste anche il rilascio di permessi in deroga per trattori e mezzi agricoli e la valutazione di eventuali ristori economici per le attività danneggiate.