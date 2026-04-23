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MANFREDONIA SP58 Manfredonia, allarme sicurezza sulla SP 58: “Visibilità azzerata, rischio incidenti”

Secondo quanto denunciato, l’erba alta presente nelle cunette avrebbe ormai compromesso completamente la visibilità per chi si immette sulla provinciale

Manfredonia, allarme sicurezza sulla SP 58: “Visibilità azzerata, rischio incidenti”

Manfredonia, allarme sicurezza sulla SP 58: “Visibilità azzerata, rischio incidenti”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Aprile 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Cresce la preoccupazione per la sicurezza lungo la Strada Provinciale 58, nel tratto compreso tra il chilometro 11 e il chilometro 13, in direzione San Giovanni Rotondo. A lanciare l’allarme sono le Guardie Ambientali Italiane, che segnalano una situazione definita “gravissima e pericolosa” per automobilisti e residenti.

Secondo quanto denunciato, l’erba alta presente nelle cunette avrebbe ormai compromesso completamente la visibilità per chi si immette sulla provinciale da abitazioni o attività presenti lungo il tratto. Una condizione che rende ogni manovra estremamente rischiosa.

“Uscire su questa strada è come giocare alla roulette russa – spiegano – le auto in transito si vedono solo all’ultimo secondo, quando è ormai troppo tardi per reagire in sicurezza”.

La segnalazione è stata formalizzata anche dalle Guardie Ambientali Italiane, che chiedono un intervento urgente da parte della Provincia, ente proprietario della strada, per il taglio della vegetazione e la messa in sicurezza dell’area.

Il timore è che, senza un’azione immediata, la situazione possa degenerare fino a causare incidenti anche gravi. “Le immagini parlano da sole”, sottolineano i segnalanti, evidenziando lo stato attuale del tratto stradale.

Da qui l’appello alle istituzioni competenti affinché intervengano nel più breve tempo possibile per ripristinare condizioni di sicurezza adeguate lungo la SP 58.

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1 commenti su "Manfredonia, allarme sicurezza sulla SP 58: “Visibilità azzerata, rischio incidenti”"

  1. Gli enti pubblici, proprietari della rete stradale, specialmente quelli COMUNALI, si preoccupano della SICUREZZA stradale, solo quando devono installare autovelox per fare CASSA.
    Mentre la manutenzione e ILLUMINAZIONE sono assenti, come la provinciale Manfredonia -Zapponeta.

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