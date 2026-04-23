Edizione n° 6045

BALLON D'ESSAI

DINO D'ALOIA // San Severo, aggressione a don Dino d’Aloia. Colangelo: “Un fatto senza precedenti in città”
23 Aprile 2026 - ore  11:33

CALEMBOUR

IDENTIFICATI MINORI // Foggia–Bari, accerchiato e picchiato sul treno per un cellulare. Identificati 4 minori
23 Aprile 2026 - ore  11:39

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia celebra 770 anni di storia: orgoglio e identità per la città sipontina

FESTA Manfredonia celebra 770 anni di storia: orgoglio e identità per la città sipontina

Un anniversario che non rappresenta solo una ricorrenza simbolica, ma un momento di forte identità collettiva

Manfredonia celebra 770 anni di storia: orgoglio e identità per la città sipontina

ph Dove andiamo sul Gargano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Aprile 2026
Cronaca // Manfredonia //

Oggi Manfredonia celebra un traguardo storico importante: 770 anni dalla sua fondazione, avvenuta il 23 aprile 1256 per volontà di Manfredi di Svevia.

Un anniversario che non rappresenta solo una ricorrenza simbolica, ma un momento di forte identità collettiva per l’intera comunità sipontina. Fu proprio il sovrano svevo a decidere la nascita della nuova città, destinata a raccogliere l’eredità dell’antica Siponto, allora ormai in declino.

Nel corso dei secoli, Manfredonia ha attraversato fasi di grande sviluppo e momenti difficili, tra dominazioni, ricostruzioni e rinascite, diventando uno dei centri più importanti della Capitanata grazie alla sua posizione strategica sul mare.

Oggi, a distanza di 770 anni, la città guarda al proprio passato con orgoglio, celebrando una storia fatta di tradizioni, cultura e senso di appartenenza. Un compleanno che non è solo memoria, ma anche futuro: Manfredonia continua a raccontare la sua storia, forte di sette secoli di vita e con lo sguardo rivolto alle nuove generazioni.

2 commenti su "Manfredonia celebra 770 anni di storia: orgoglio e identità per la città sipontina"

  1. Esiste un documento storico dove è certificata la data di nascita della città il 23 aprile 1256 ?

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. (Mark Twain)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO