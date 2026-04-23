Manfredonia celebra 770 anni di storia: orgoglio e identità per la città sipontina

Oggi Manfredonia celebra un traguardo storico importante: 770 anni dalla sua fondazione, avvenuta il 23 aprile 1256 per volontà di Manfredi di Svevia.

Un anniversario che non rappresenta solo una ricorrenza simbolica, ma un momento di forte identità collettiva per l’intera comunità sipontina. Fu proprio il sovrano svevo a decidere la nascita della nuova città, destinata a raccogliere l’eredità dell’antica Siponto, allora ormai in declino.

Nel corso dei secoli, Manfredonia ha attraversato fasi di grande sviluppo e momenti difficili, tra dominazioni, ricostruzioni e rinascite, diventando uno dei centri più importanti della Capitanata grazie alla sua posizione strategica sul mare.

Oggi, a distanza di 770 anni, la città guarda al proprio passato con orgoglio, celebrando una storia fatta di tradizioni, cultura e senso di appartenenza. Un compleanno che non è solo memoria, ma anche futuro: Manfredonia continua a raccontare la sua storia, forte di sette secoli di vita e con lo sguardo rivolto alle nuove generazioni.