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DIBATTITO GIUSTIZIA Manfredonia, “Cronache Sipontine” al centro del dibattito su giustizia, territorio e sanità

Un momento di riflessione culturale e civile per la comunità sipontina, nel segno della memoria e dell’attualità

Manfredonia, “Cronache Sipontine” al centro del dibattito su giustizia, territorio e sanità

Il giornalista Michele Apollonio (fonte image Comune di Manfredonia)

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
23 Aprile 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Un momento di riflessione culturale e civile per la comunità sipontina, nel segno della memoria e dell’attualità. Giovedì 23 aprile 2026, alle ore 18.30, il Salone della Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia, in viale Miramare, ospiterà l’incontro dal titolo “Giustizia, territorio, sanità. Navigando tra le vicende di un anno cruciale attraverso le Cronache Sipontine di Michele Apollonio”.

L’evento, inserito nel ciclo “Cultura in Daunia”, è promosso dalla Società di Storia Patria per la Puglia – Sezione di Manfredonia, con il patrocinio di istituzioni e associazioni del territorio, tra cui il Comune di Manfredonia, il Rotary Club e il Lions Club locali.

Protagonista dell’appuntamento sarà il giornalista e scrittore Michele Apollonio, autore del volume “Cronache Sipontine”, un’opera che ripercorre fatti, tensioni e trasformazioni di un periodo significativo per la città. Il libro diventa così spunto per un’analisi più ampia sui temi della giustizia, della gestione del territorio e del sistema sanitario, elementi centrali nel dibattito pubblico contemporaneo.

A dialogare con l’autore sarà il dottor Lorenzo Pellegrino, presidente regionale della Società di Storia Patria per la Puglia – sezione “Sanità ed enti assistenziali”.

Numerosi gli interventi istituzionali previsti in apertura, tra cui quelli dell’arcivescovo Franco Moscone, del sindaco Domenico La Marca e dell’assessora alla Cultura e Welfare Maria Teresa Valente. Attesi anche rappresentanti del mondo associativo e professionale, a testimonianza di un confronto che si preannuncia ampio e partecipato.

L’iniziativa si propone non solo come presentazione editoriale, ma come occasione di approfondimento sui nodi cruciali che hanno segnato e continuano a segnare la vita del territorio, con uno sguardo attento al passato per comprendere meglio le sfide del presente.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Manfredonia, “Cronache Sipontine” al centro del dibattito su giustizia, territorio e sanità"

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