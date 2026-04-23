Paura sul lungomare di Manfredonia, in zona Rotonda, dove nella serata di oggi una parte di una palma si è staccata improvvisamente, finendo su un’auto in transito.
Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio riaccende l’attenzione sulla manutenzione del verde pubblico. Se al posto dell’auto fosse passato un pedone, le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi.
Le immagini mostrano chiaramente parti secche dell’albero, segno evidente della necessità di interventi di potatura e controllo periodico.
I cittadini chiedono maggiori verifiche e una gestione più attenta delle alberature urbane, soprattutto nelle zone più frequentate.
A cura di Michele Solatia.
1 commenti su "Manfredonia, ramo di palma cade sul lungomare e colpisce un’auto: “Ma si deve fare male qualcuno?”"
Siamo alle solite, quando una manutenzione manca le conseguenze sono queste. È mai possibile che le manutenzioni devono avvenire quando ci scappa il morto?
Cara amministrazione, averte dimenticato troppo presto ciò che è accaduto in villa comunale.
Cercate di essere più tempestivi nel curare gli alberi e ville.
Abbandonate il sonno che vi perseguita.
Manfredonia non può essere così trascurata e sporca.
Cionvolgete i tanti disoccupati nelle manutenzioni del verde pubblico e altro.
Non aspettate che ci scappa il morto.
Buona vita a tutti.