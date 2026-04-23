Manfredonia. Sarà la questione dei richiedenti asilo uno dei temi centrali del prossimo Consiglio comunale, convocato per mercoledì 29 aprile alle ore 15.00 presso la sede municipale di Piazza del Popolo. Un appuntamento che si preannuncia particolarmente partecipato, alla luce dell’importanza e della delicatezza dell’argomento.

A sollecitare l’attenzione pubblica sono i consiglieri comunali Fabio Di Bari, Vincenzo Di Staso e Ugo Galli, che in una nota invitano la cittadinanza a prendere parte alla seduta. «In considerazione della notevole importanza della questione, invitiamo i cittadini a partecipare al consiglio comunale», si legge nel documento.

I tre esponenti istituzionali chiedono inoltre che la discussione venga affrontata con urgenza già in apertura dei lavori. «Chiediamo al sindaco ed al presidente del consiglio, in segno di rispetto nei confronti dei presenti, di trattare con assoluta priorità, all’inizio della seduta, la vicenda dei richiedenti asilo».

Al centro della richiesta, anche l’esigenza di trasparenza e informazione nei confronti della comunità locale. «La comunità ha diritto di sapere tutto e presto», sottolineano i consiglieri, rimarcando la necessità di fare chiarezza su una tematica che sta suscitando attenzione e dibattito tra i cittadini.

L’incontro istituzionale rappresenterà dunque un momento chiave per affrontare pubblicamente la situazione, con l’auspicio di fornire risposte e aggiornamenti concreti su una questione ritenuta prioritaria per il territorio.