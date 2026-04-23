Il Comune di Manfredonia ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse rivolte ad agricoltori e conduttori di terreni, finalizzato al ritiro gratuito delle biomasse vegetali spiaggiate, come Cymodocea nodosa e Posidonia oceanica, da destinare al riutilizzo in ambito agricolo.

L’iniziativa, formalizzata con determina dirigenziale firmata dall’architetto Michele Prencipe, si inserisce nelle linee guida regionali sulla gestione sostenibile delle biomasse marine, con l’obiettivo di trasformare un fenomeno naturale in una risorsa utile, riducendo al contempo i costi di smaltimento e promuovendo pratiche di economia circolare.

Il progetto è stato sviluppato dal Servizio Gestione Rifiuti e Fonti Energetiche, con il supporto tecnico dell’ingegnere Francesco Damiano, Responsabile Unico del Progetto. È inoltre in corso un confronto costante con la Regione Puglia per migliorare ulteriormente l’efficacia dell’intervento sul territorio.

Le biomasse, trattate attraverso processi di desalinizzazione direttamente sulla spiaggia, potranno essere impiegate come ammendanti naturali, contribuendo al miglioramento della qualità del suolo e all’apporto di sostanza organica nei terreni agricoli.

L’Amministrazione comunale si occuperà di raccolta, trattamento e trasporto del materiale, mentre agli agricoltori spetteranno gli adempimenti tecnici previsti, tra cui la redazione di una relazione agronomica.

«Con questo avviso – dichiara l’assessora all’Ambiente Mariarita Valentino – vogliamo promuovere un modello virtuoso che coniuga tutela ambientale e opportunità per il comparto agricolo. La Cymodocea e le altre biomasse spiaggiate non sono un rifiuto, ma una risorsa che può tornare utile alla terra, chiudendo un ciclo naturale in modo sostenibile».

Gli interessati potranno consultare l’avviso sul sito istituzionale del Comune di Manfredonia e presentare la propria candidatura secondo le modalità previste.

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