Porti, via libera alla graduatoria: due assunzioni tecniche all’Autorità del Mare Adriatico Meridionale

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale compie un passo decisivo nel rafforzamento della propria struttura tecnica. Con la determina presidenziale n. 144 del 13 aprile 2026, è stata ufficialmente approvata la graduatoria finale del concorso pubblico finalizzato all’assunzione di due impiegati tecnici a tempo pieno e indeterminato.

Il provvedimento, firmato dal presidente Francesco Mastro, chiude un iter amministrativo avviato nel settembre 2025 e articolato in diverse fasi, tra cui la pubblicazione del bando, la riapertura dei termini e la nomina della commissione esaminatrice. Un percorso che ha rispettato tutte le disposizioni normative e regolamentari, culminando nella validazione dei verbali della commissione e nella formazione della graduatoria definitiva.

La selezione, identificata con il codice ADSP-MAM 01-2025, era rivolta alla copertura di due posti vacanti nel Dipartimento Tecnico dell’ente portuale. Il concorso si è svolto per titoli ed esami, con una valutazione complessiva che ha tenuto conto sia delle prove scritte e orali sia delle esperienze professionali e dei titoli di studio dei candidati.

Secondo quanto riportato nella graduatoria finale, al primo posto si è classificata Sara Sanarica con un punteggio complessivo di 97,16, seguita da Vincenzo Gorgoni con 78,67 punti e da Luca Accettura con 70 punti. I primi due candidati saranno assunti con contratto a tempo indeterminato, come previsto dal bando.

La procedura concorsuale si è conclusa formalmente il 23 febbraio 2026, data in cui la commissione esaminatrice ha terminato i lavori trasmettendo gli atti al responsabile unico del procedimento. Successivamente, con comunicazione del 3 aprile, è stata certificata la regolarità dell’intero iter, permettendo così l’approvazione definitiva della graduatoria.

Un elemento rilevante riguarda anche la validità della graduatoria, che avrà durata biennale a partire dalla pubblicazione ufficiale. Questo consentirà all’Autorità portuale di attingere alla stessa per eventuali future esigenze di personale tecnico, nel rispetto della normativa vigente.

L’atto prevede inoltre il mandato al Segretario Generale affinché vengano avviate tutte le procedure necessarie per l’immissione in servizio dei vincitori. Un passaggio che segna non solo la conclusione di un concorso pubblico, ma anche l’avvio concreto di un rafforzamento operativo per l’ente.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro della pianificazione strategica dell’Autorità, che negli ultimi anni ha puntato a potenziare le proprie competenze tecniche per affrontare le sfide legate allo sviluppo infrastrutturale e alla gestione dei porti del sistema adriatico meridionale.

A cura di Giuseppe De Filippo.