Un piano straordinario, temporaneo e sperimentale per contrastare l’emergenza rifiuti abbandonati. È quanto deciso dalla Giunta comunale di Cerignola con la delibera n. 93 del 21 aprile, che fornisce indirizzi operativi agli uffici per potenziare il servizio di raccolta.

Il provvedimento nasce da una situazione definita “critica” sul territorio comunale. Secondo le rilevazioni del gestore Teknoservice, sono oltre 130 i punti interessati da fenomeni di abbandono incontrollato, in crescita rispetto al passato.

Le problematiche riguardano soprattutto aree periferiche, industriali e rurali, con ripercussioni dirette sul decoro urbano, sull’efficienza del servizio di igiene e sulla percezione dei cittadini.

A complicare il quadro, il fatto che il contratto di servizio in essere non prevede una gestione illimitata di questi fenomeni, essendo basato su un monte ore definito. Di conseguenza, l’aumento degli abbandoni mette sotto pressione il sistema.

Da qui la scelta della Giunta: avviare un intervento integrativo rispetto al servizio ordinario, con carattere straordinario e limitato nel tempo e nello spazio. L’obiettivo è fronteggiare l’emergenza senza alterare l’equilibrio economico-finanziario del contratto esistente.

L’atto di indirizzo affida al dirigente del settore Ambiente il compito di individuare strategie operative, tra cui il rafforzamento della raccolta e iniziative di sensibilizzazione. È prevista anche la richiesta al Consorzio di igiene ambientale di attivare campagne informative rivolte alla cittadinanza.

Il provvedimento sottolinea inoltre la necessità di evitare sovrapposizioni con il servizio già affidato al gestore, mantenendo un approccio complementare e non sostitutivo.

La Giunta ha approvato l’atto all’unanimità, dichiarandolo immediatamente eseguibile. Si tratta di un primo passo verso una gestione più strutturata del problema, in attesa di soluzioni di lungo periodo che dovranno passare anche da una revisione complessiva del servizio.