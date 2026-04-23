Riflessioni a margine della presentazione del progetto “Cristo del Gargano”

Il dibattito sollevato intorno alla proposta del “Cristo del Gargano”, la cui presentazione si è tenuta l’11 aprile scorso presso l’auditorium “Cristanziano Serricchio” a Manfredonia, ha il merito indiscutibile di aver riportato al centro dell’attenzione pubblica un tema fondamentale: la necessità, per il nostro territorio, di riconoscersi in simboli capaci di generare coesione e visione.

Ritengo che partecipare a questo dialogo non significhi soltanto valutare la fattibilità di un’opera, ma interrogarsi su quale eredità culturale e civile intendiamo consegnare alle generazioni future.

È proprio partendo da un’adesione sincera alla volontà di “pensare in grande” che appare opportuno analizzare con estrema cura alcune premesse del progetto. Contribuire attivamente alla discussione richiede, infatti, lo sforzo di andare oltre quel normalissimo entusiasmo iniziale per esaminarne le fondamenta storiche, le implicazioni etiche e, soprattutto, la reale capacità di interpretare le istanze di una comunità che, almeno in teoria, dovrebbe essere moderna e pluralista.

L’obiettivo di questo mio intervento non è alimentare una contrapposizione, bensì offrire uno spunto di riflessione e magari fornire elementi per una lettura diversificata. Gli aspetti ingegneristici e tecnici li lascio a quanti hanno competenza e conoscenza in materia, non mi arrogo assolutamente il diritto di potermi pronunciare in merito. Le mie considerazioni saranno di carattere sociologico, filosofico e storico.

Reputo, inoltre, che attraverso un confronto e un’analisi trasparente (considerando i modelli a cui ci si ispira e i valori che s’intende realmente promuovere), possiamo cercare di coinvolgere più gente possibile, così che la proposta divenga riflesso di una coscienza collettiva viva e consapevole.



L’equivoco della “Veneranda Fabbrica” tra partecipazione e anacronismo

Ritengo che il recente appello a favore della realizzazione del “Cristo del Gargano” nel territorio di Manfredonia, in località Belvedere (l’omonimia col sottoscritto è solo una curiosa coincidenza), per quanto latore di buone intenzioni (alcune delle quali riprendono esempi storici e che meriterebbero una lettura più approfondita e circostanziata), corre il rischio di rivestire una monumentale operazione di un’aura di partecipazione democratica che è forse eccessiva.

Per deformazione professionale, non posso non recuperare alcuni degli esempi storici che hanno accompagnato la legittima notazione presentata a favore dell’eventuale futura opera.

Sostenere che il Duomo di Milano sia nato dalla libertà di scelta dei cittadini significa non tenere nella dovuta considerazione secoli di storia medievale. Nel 1387, le elargizioni alla Veneranda Fabbrica non erano l’espressione di un progredito finanziamento collettivo (crowdfunding, come si definirebbe oggi), ma il risultato di una struttura sociale dove il potere politico e religioso erano fusi, e dove il contributo era spesso l’unico modo per negoziare la propria posizione sociale o la salvezza dell’anima (la famigerata pestilenza del secolo, rimasta nella memoria collettiva, fu uno dei tanti fattori a concorrere in tal senso).

Traslare quel modello nel 2026 appare come una suggestione anacronistica, che rischia di confondere la coesione sociale di un’epoca teocratica con le dinamiche partecipative di una società civile (che dovrebbe essere) laicizzata. La proposta di istituire una fondazione denominata, non a caso, “Veneranda Fabbrica del Cristo”, se nelle intenzioni dei promotori serve a nobilitare l’operazione sotto il segno del non profit e del reinvestimento sul territorio, nel merito conferma il tentativo di rivestire un progetto contemporaneo con una sacralità d’altri tempi. L’evocazione a una partecipazione corale oggi, in una società laica, multiforme e composita, non può più poggiare sulla devozione, ma dovrebbe fondarsi su una perspicuità amministrativa e una visione civile che un’organizzazione così connotata confessionalmente rischia di limitare. Riproporre quel paradigma, quindi, significa forse sottovalutare la complessità del nostro tempo, riducendo un eclettico processo storico a una semplificazione narrativa difficilmente applicabile alla realtà presente.

Archetipi per un’identità collettiva e pluralista

Ma la vera questione, a mio parere, non è contabile quanto di visione. Sostenere che il Cristo sia un “simbolo universale”,capace di parlare a chiunque, muove ineluttabilmente delle riflessioni. Mi chiedo: se l’obiettivo fosse quello di celebrare l’uomo che accoglie, l’uomo che soffre e l’orizzonte della pace, perché rivolgersi ancora una volta a un’iconografia che, per quanto gloriosa, resta inevitabilmente confessionale e divisiva? Se davvero si volesse dare al Gargano un simbolo di responsabilità condivisa e di coraggio di pensare in grande, perché non guardare a figure la cui esistenza storica è scolpita nei fatti e non solo nel dogma?

Per le ragioni sopra esposte, si potrebbe, per esempio, pensare di dedicare un monumento a Gino Strada, che il valore dell’accoglienza lo ha tradotto nella concretezza della cura; o a Rita Levi Montalcini, che ha incarnato la resilienza dell’intelletto e la fede laica nella conoscenza come strumento di liberazione; o ancora a Maria Montessori, che ha rivoluzionato il concetto stesso di umanità partendo dall’infanzia; o a Falcone e Borsellino, simboli di una resistenza etica e civile di cui questa terra, martoriata dalle infiltrazioni criminali, avrebbe un bisogno disperato e concreto; o ancora a Tommaso Fiore, ad Antonietta De Pace, ai fratelli Biondi, che hanno nutrito l’identità pugliese con il pensiero e l’azione, invece di limitarsi a osservarla da un’altura.

Certo, io stesso in primis riconosco che queste figure non abbiano la pervasività dell’archetipo del Cristo, né posseggano la sua egemonia simbolica e il primato semantico millenario. Però, per ovviare parzialmente a questa lacuna, se davvero il principio fosse quello che abbiamo definito inizialmente, si potrebbe anche pensare a figure quali Socrate e Gandhi che, per esempio, non rappresenterebbero una semplice alternativa, bensì un’evoluzione del concetto stesso di memoria collettiva.

Non sono alternative minori, ma incarnazioni di quegli stessi valori (pace, giustizia, sacrificio, dialogo, confronto) in una forma che però non richiede l’adesione a un dogma, rendendoli paradossalmente ancor più (e davvero) universali.

D’altronde, muovendo da una posizione agnostica, non posso esimermi dal porre un interrogativo di natura squisitamente etica. Se ammettessimo per un istante la presenza oggi di quel Cristo storico (lo Yehoshua ben Yosef che abbiamo imparato a conoscere attraverso il radicalismo delle sue azioni e delle sue parole evangeliche), quale sarebbe il suo giudizio? Egli, che ha fondato il suo messaggio sull’umiltà, sul rifiuto della spettacolarizzazione del sacro e sulla carità operosa verso gli ultimi, si sentirebbe davvero

onorato da un colosso di titanio da milioni di euro nato per essere “instagrammabile”?

È lecito ipotizzare che, di fronte a tale dispiego di volumetrie tecnologiche, quel messaggio originario proverebbe una sorta di profondo rincrescimento e, forse, il disappunto di chi vede il proprio nome associato a una ciclopica versione di sé stesso, laddove la sua intera esistenza è stata un invito a cercare il sacro nella polvere delle strade e nella carne sofferente dell’altro.



Un’architettura per lo sguardo, non per l’anima

Con l’ennesima statua del Cristo, forse c’è il rischio di ricadere in una scelta che pare cercare rifugio in una rassicurante consuetudine iconografica, rinunciando, di contro, alla sfida di elaborare nuovi linguaggi identitari.

La natura stessa dell’opera è stata accostata, durante la sua presentazione, a modelli architettonici contemporanei come la biblioteca “Occhio di Binhai” a Tianjin. Strutture concepite programmaticamente per la riproduzione digitale e la condivisione sui social media. Ammettere che il valore di un monumento risieda nella sua “viralità mediatica” significa sancire la definitiva vittoria della superficie sul contenuto. Se l’obiettivo diventa la produzione di un’architettura la cui importanza è legata alla visibilità su uno schermo più che all’impatto reale sulla vita dei cittadini, il Cristo del Gargano smette di essere un punto di riferimento spirituale per diventare un set fotografico pseudo-fideistico.

Così, sostituiamo la memoria collettiva con l’estetica del “like”, riducendo il sacro a un simulacro; una sorta di mimesi tecnologica che brilla ma non illumina. La predilezione per un canone solenne già storicizzato, che preferisce l’impatto visivo immediato alla

profondità di una riflessione culturale inedita, a mio avviso, antepone il richiamo del simbolo già noto alla ricerca di un’etica civile realmente condivisa e contemporanea.

Penso che saremo concordi nel ritenere che, ad oggi, sia ancora più facile raccogliere fondi sulla spinta di un’idolatria millenaria piuttosto che educare una comunità al valore laico e civile di un Aldo Moro o di un Pietro Ingrao. Tuttavia, è proprio in questa scorciatoia emotiva che, secondo me, risiede il limite dell’opera. Se il simbolo non dovesse tradursi (come, invece, gli ideatori auspicano) in un investimento sulle intelligenze vive e sulla responsabilità quotidiana, lo stesso rischierebbe di ridursi a una

rassicurante ma scontata proiezione di fede che, anziché spingere il territorio verso il futuro, ne cristallizzerebbe il presente in una rassegnata e sterile devozione passatista.



L’alibi della funzione tra mimetismo tecnologico e “utilità” improbabile

Non basta, inoltre, ammantare il progetto di una veste tecnologica per risolverne le criticità intrinseche.

Il ricorso a materiali cangianti come il titanio, volti a garantire una presunta “permeabilità” visiva, o l’integrazione di funzioni accessorie come il micro-eolico e il monitoraggio antincendio, appaiono più come alibi funzionali che come reali necessità progettuali. Se il territorio necessita di presidi di sicurezza e di energia pulita, la risposta dovrebbe risiedere in infrastrutture razionali e distribuite, non in una loro discutibile integrazione all’interno di un gigante di ventidue metri. Per quanto interessante possa

essere il tentativo di cercare di integrare arte e funzionalità, caricare attraverso la precettistica dell’efficienza un simbolo confessionale di compiti civili e tecnologici (lì dove gli organismi addetti hanno già giustamente sollevato dei dubbi) potrebbe apparire più come un tentativo per propiziarsi un seguito maggiore e un consenso istituzionale.

In definitiva, se l’iniziativa risponde alla volontà di potenziare una specifica attrattività del territorio, ricalcando percorsi economici già tracciati, tale scelta meriterebbe di essere discussa per ciò che è, ovvero una pianificazione d’indotto territoriale con fini attrattivi e turistici, che non dovrebbe però essere confusa con una missione etica e/o universale. È lecito, a questo punto, ipotizzare che attraverso la sontuosità dell’opera si cerchi un ritorno in termini di flussi turistici; in tal caso, il dibattito guadagnerebbe in chiarezza. Inserendo il progetto nel solco di una redditività già sperimentata con figure come Padre Pio e San Michele, diverrebbe più proficuo contestualizzarlo come una scelta d’impresa, evitando così di sovraccaricarlo di significati che rischiano di apparire strumentali.

Tornando al dibattito relativo alla comunità umana e alla sua simbologia, aspetto che personalmente più mi interessa, considero che sia obiettivo comune quello di evitare di confondere un moto di partecipazione imperniato sull’emblema con una reale rigenerazione della coscienza civile.

Sono dell’idea che la vitalità di un territorio si misuri sulla sua capacità di generare idee nuove, non sulla propensione a erigere mausolei che rischiano di ridursi a un palliativo, atto a colmare un vuoto di visione anziché nutrire lo spirito di una comunità.

Credo, quindi, sia forse più confacente non gravare di enfasi etica un’operazione che sembra (e questa resta una personalissima opinione) prediligere l’impatto volumetrico alla profondità dell’azione culturale. Conferire, poi, al gargantuesco (l’aggettivo è assonante anche al luogo) Gesù funzioni accessorie non ne muta la natura effettiva e fondante.

Quando ci chiediamo se il Gargano possa permettersi di non credere in sé stesso, la risposta che mi sento di fornire è che non può più permettersi di confondere l’identità con la notiziabilità.

La spiritualità autentica, quella che feconda i territori e resiste all’usura del tempo, non necessita di trasparenze metalliche né di altezze pantagrueliche per essere percepita. Ha bisogno, invece, di coerenza, di esempi viventi e di una memoria che sappia farsi azione quotidiana.

Quella del Cristo al Belvedere di Manfredonia, appare al sottoscritto più come un’emozione prefabbricata che rinuncia alla vera sfida, ben più complessa, di generare un reale sentimento di appartenenza.

A cura di Flavio L. Belvedere (criminologo e docente).