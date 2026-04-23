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EX MATTATOIO San Severo, via libera al subappalto per il progetto Housing First: avanti la riqualificazione dell’ex mattatoio

Il Comune ha autorizzato il subappalto nell’ambito del progetto “Il Mosaico di San Severo”, intervento finanziato dal PNRR

San Severo, via libera al subappalto per il progetto Housing First: avanti la riqualificazione dell’ex mattatoio

Ex mattatoio San Severo - Fonte Immagine: ddumstudio.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
23 Aprile 2026
Cronaca // San Severo //

San Severo accelera sul fronte della rigenerazione urbana e dell’inclusione sociale. Con la determinazione dirigenziale n. 879 del 23 aprile 2026, il Comune ha autorizzato il subappalto nell’ambito del progetto “Il Mosaico di San Severo”, intervento finanziato dal PNRR e inserito nella misura Housing First.

Il provvedimento, firmato dal dirigente dell’Area V Urbanistica, architetto Fabio Mucilli, rappresenta un passaggio tecnico ma fondamentale per rispettare i tempi stringenti imposti dai fondi europei. L’obiettivo è chiaro: riqualificare gli edifici “A” e “C” dell’ex mattatoio comunale, trasformandoli in spazi destinati all’accoglienza di persone in condizioni di fragilità sociale.

Il progetto rientra nella Missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dedicata all’inclusione e coesione, e in particolare nell’investimento 1.3.1 “Housing First”, che mira a garantire soluzioni abitative temporanee per soggetti vulnerabili. A San Severo, per questa linea di intervento, sono stati destinati complessivamente 710mila euro, con una quota rilevante riservata alla riqualificazione strutturale dell’area.

Dopo l’aggiudicazione dei lavori alla ditta Costruzioni Vulpio Srl, con un ribasso del 5,27% e un importo complessivo di circa 355mila euro, l’impresa ha richiesto l’autorizzazione a subappaltare parte delle opere. Il Comune ha quindi dato il via libera all’affidamento alla GMP Costruzioni Srl di Torremaggiore per un importo di oltre 156mila euro, comprensivo degli oneri di sicurezza.

L’iter amministrativo ha incluso tutte le verifiche previste dalla normativa vigente: controlli antimafia, regolarità contributiva, assenza di carichi pendenti e verifica dei requisiti tecnici. L’autorizzazione, come previsto dalla legge, resta comunque subordinata al rispetto delle condizioni in materia di sicurezza sul lavoro e alla possibilità di revoca in caso di criticità, inclusi eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.

Determinante anche il fattore tempo. Trattandosi di fondi PNRR, l’intervento deve essere completato e collaudato entro il 30 giugno 2026. Proprio per evitare il rischio di perdere il finanziamento, i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza già a marzo.

A cura di Giovanna Tambo.

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