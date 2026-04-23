Il Comune di Foggia affida in via definitiva il servizio di sorveglianza sanitaria e di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro per il personale dipendente. L’appalto, della durata di tre anni, è stato aggiudicato alla società CAP&G Consulting S.r.l. per un importo complessivo di 210.218,79 euro oltre Iva, al termine della procedura curata dalla Stazione unica appaltante della Provincia di Foggia.

Si tratta di un affidamento rilevante per la macchina amministrativa di Palazzo di Città, perché comprende un insieme ampio di attività obbligatorie previste dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel perimetro del contratto rientrano infatti la gestione del piano di sorveglianza sanitaria, l’individuazione del medico competente, le visite mediche per i dipendenti comunali, il servizio di prevenzione e protezione, l’incarico di RSPP, l’elaborazione del Dvr e del Duvri, il piano di evacuazione e i corsi di formazione per il personale dell’ente.

La procedura è stata espletata con gara aperta ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tuttavia, come emerge dagli atti, alla gara è pervenuta una sola offerta, ritenuta ammissibile. Non risultano offerte escluse. L’aggiudicazione provvisoria era stata formalizzata già nel verbale del 19 gennaio 2026, mentre quella definitiva è arrivata con determinazione dirigenziale del 19 febbraio scorso. L’efficacia dell’aggiudicazione decorre dal 20 febbraio 2026.

Il valore stimato del contratto, indicato negli atti, supera i 210mila euro e comprende una parte non soggetta a ribasso, oltre agli oneri per la sicurezza anch’essi non ribassabili. L’intervento si colloca nel quadro degli adempimenti che ogni amministrazione pubblica è tenuta a garantire in materia di tutela della salute dei lavoratori, prevenzione dei rischi e aggiornamento dei protocolli interni.

A cura di Giovanna Tambo.