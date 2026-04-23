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ILLUMINAZIONE Torremaggiore si accende di futuro: oltre 2.400 nuovi punti luce e più sicurezza urbana

A rendere possibile questa trasformazione è l’accordo siglato con Hera Luce, partner tecnico del progetto

Torremaggiore si accende di futuro: oltre 2.400 nuovi punti luce e più sicurezza urbana

Torremaggiore si accende di futuro: oltre 2.400 nuovi punti luce e più sicurezza urbana

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Aprile 2026
Cronaca // Politica //

TORREMAGGIORE (FG) – Una città più moderna, sicura e sostenibile. È questa la direzione intrapresa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Emilio Di Pumpo, che ha dato il via a un ambizioso piano di riqualificazione dell’illuminazione pubblica destinato a cambiare il volto urbano.

Il progetto prevede la completa sostituzione di oltre 2.400 punti luce ormai obsoleti, ai quali si aggiungeranno 202 nuove installazioni e la riqualificazione di 505 pali. Un intervento strutturale che non si limita al semplice ammodernamento, ma guarda con decisione all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale.

Secondo le stime, il nuovo sistema garantirà un risparmio energetico pari al 79%, con una riduzione annua di circa 726 tonnellate di CO₂. Numeri significativi che testimoniano un investimento concreto verso una gestione più responsabile delle risorse e una minore incidenza sull’ambiente.

Non solo luce, ma anche sicurezza. Il piano include infatti l’implementazione di nuovi strumenti per il controllo del territorio: un sistema di videosorveglianza presso il cimitero, tre pannelli a messaggio variabile per la comunicazione urbana, due centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria e tre impianti di illuminazione dedicati agli attraversamenti pedonali.

A rendere possibile questa trasformazione è l’accordo siglato con Hera Luce, partner tecnico del progetto, che curerà la gestione e l’ammodernamento dell’intero sistema di pubblica illuminazione.

L’adozione di tecnologie LED di ultima generazione consentirà non solo di ridurre i consumi, ma anche di limitare l’inquinamento luminoso e migliorare il comfort visivo. Un passo avanti che contribuirà a valorizzare il patrimonio architettonico cittadino e a rendere gli spazi urbani più fruibili e accoglienti.

Torremaggiore si prepara così a una vera e propria rivoluzione luminosa, capace di coniugare innovazione, sicurezza e qualità della vita. Un cambiamento che, numeri alla mano, punta a lasciare un segno concreto nel presente e nel futuro della comunità.

Torremaggiore si accende di futuro: oltre 2.400 nuovi punti luce e più sicurezza urbana
Torremaggiore si accende di futuro: oltre 2.400 nuovi punti luce e più sicurezza urbana

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