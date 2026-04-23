Il Comune di Manfredonia conferma e rafforza il sistema di controllo degli accessi nella zona a traffico limitato. Con la determinazione dirigenziale n. 689 del 30 marzo 2026, è stato disposto l’affidamento del servizio di manutenzione dei varchi elettronici ZTL, garantendo così continuità operativa a un sistema ritenuto strategico per la gestione della mobilità urbana.

L’intervento si è reso necessario in vista della scadenza del precedente contratto, fissata al 31 marzo 2026. L’Amministrazione ha quindi optato per un affidamento diretto, tramite piattaforma MEPA, alla società Bridge 129 Srl Safety and Security, già responsabile della gestione tecnologica del sistema. La scelta è stata motivata dalla comprovata affidabilità dell’azienda e dalla necessità di evitare criticità tecniche legate a un eventuale cambio di operatore.

Il servizio avrà una durata di 30 mesi, dal 1° aprile 2026 al 30 settembre 2028, e prevede non solo la manutenzione degli impianti ma anche l’aggiornamento del software e il corretto funzionamento dei 23 varchi elettronici installati sul territorio comunale.

Dal punto di vista economico, l’operazione comporta un impegno complessivo articolato su più annualità. Per il 2026 sono stati stanziati oltre 47 mila euro, mentre ulteriori risorse sono previste per il 2027 e il 2028, per un investimento che supera complessivamente i 150 mila euro.

Il sistema ZTL rappresenta uno strumento fondamentale per il controllo degli accessi, la sicurezza stradale e la tutela del centro urbano, consentendo una gestione automatizzata e puntuale dei flussi di traffico. L’affidamento conferma dunque la volontà dell’Ente di investire nella digitalizzazione dei servizi e nel miglioramento della mobilità cittadina.

Dal punto di vista amministrativo, la procedura è stata effettuata nel rispetto del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023), che consente affidamenti diretti per importi inferiori a 140 mila euro, garantendo comunque trasparenza e tracciabilità delle operazioni.

A cura di Michele Solatia.