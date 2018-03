Di:

Istat, 37,9% matrimoni preceduti da convivenza; 1 su 3 si separano ultima modifica: da

Roma – ISTAT: nel 37,9 per cento dei casi i matrimoni celebrati nel 2005-2009 sono stati preceduti da una convivenza, con l’1 per cento di tutti quelli celebrati prima del 1975.E’ quanto emerge dal Rapporto annuale 2012 dell’Istat, nel capitolo 2, “Venti anni di economia e societa”. In base alla statistica, ogni 10 matrimoni quasi tre finiscono in separazione, una proporzione raddoppiata in 15 anni; le unioni interrotte da una separazione entro 10 anni di matrimonio sono piu’ che triplicate, passando dal 36,2 per mille matrimoni celebrati nel 1972 al 122,5 per mille nel 2000.Redazione Stato@riproduzione riservata