Vigili urbani (2012): 5.379 accertamenti per infrazioni al CdS, 508 ricorsi

Manfredonia – “(di cui n. 2.098 rilevate con sistema elettronico photored); 160 incidenti stradali rilevati di cui 68 con feriti; 48 segnalazioni per sospensione patente di guida; 1 ritiro di patente; 4.148 punti decurtati su patenti per infrazioni al C.d.S.; Formazione ruoli esattoriali le sanzioni amministrative pecuniarie non pagate relative a violazioni al Codice della Strada commesse nell’ anno 2009 per € 99.090,41″. “Relativamente agli accertamenti di infrazioni semaforiche rilevate elettronicamente sono stati presentati all‘ Ufficioper un totale complessivo di n. 508 opposizioni”. Sono i dati relativi all’attività svolta dalla, sezione Polizia stradale, come da atti del Comune.434 controlli mercatini rionali + 102 mercato ittico;205 controlli amministrativi in pubblici esercizi e circoli privati;151 sopralluoghi per occupazione di suolo pubblico per pubblici esercizi;(Kg. 400 frutta, Kg. 292 prodotti ittici, 1500 carciofi, 599 articoli non alimentari, 1 autocarro ed 1 motocarro utilizzati per l’esercizio divendita abusiva);39 accertamenti sorvegliabilità pubblici esercizi;260 verifiche apertura/chiusura esercizi vicinato;6 segnalazioni per chiusura attività somministrazione alimenti e bevande;35 verifiche rispetto ordinanze sindacali/dirigenziali;24 verbali art. 20 C.d.S. occupazione abusiva di suolo pubblico + 3 art. 18 Reg. Com.le;83 verbali per infrazioni leggi commercio;1 verbale inosservanza ordinanza dirigenziale (punteruolo rosso);1 sequestri penali 1 arma da taglio (corpo di reato);6 sequestri penali (mitili) per complessivi Kg. 340;185 accertamenti per rilascio attestati attività artigianali.46 pratiche concessione passo carrabile;14 pratiche disdetta passo carrabile;103 pratiche rilascio contrassegni disabili;4 ordinanze stalli disabili.72 notizie di reato acquisite;1191 atti notificati su ordine dell’A.G.;44 indagini di P.G. delegate dall’A.G..190 controlli edilizi;57 sopralluoghi congiunti con il Genio Civile e con Uff. Tecnico Comunale;0 accertamenti apertura pozzi;36 verbali per assenza di permesso di costruzione;11 verbali per assenza di titolo abitativo;7 denunce all’A.G. per violazioni di sigilli;71 accertamenti per occupazioni suolo pubblico;229 notifiche in zone rurali per conto di altri Enti/Uffici.23 sopralluoghi per accertamenti in materia di abbandono di rifiuti;64 carcasse animali rinvenute e distrutte (per complessivi Kg. 1.500circa)8 accertamenti violazioni ambientali D.L.vo 152/06;31 interventi congiunti con tecnici prevenzione A.S.L.;33 interventi su segnalazione ASE;16 interventi con servizio veterinario ASL per cani randagi.3 servizi straordinari in occasione del trasferimento del mercato settimanale,.Servizi straordinari di viabilità funerali calciatore F. Mancini;24 Trattamenti Sanitari Obbligatori eseguiti;71 atti notificati su richiesta Ufficio Entrate;0 atti notificati su richiesta Uff. Veterinario.6 atti notificati su richiesta Uff. Elettorale o Uff. Pensioni Invalidità;5 atti notificati su richiesta Prefettura;3.222 interventi su chiamata;8 autoveicoli rubati rinvenuti;6 documenti di circolazione rubati rinvenuti;4 veicoli rimossi perché in stato di abbandono;11 portafogli e patenti ritrovate e restituite.Redazione Stato@riproduzioneriservata