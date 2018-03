Manfredonia, auto perde olio in corso Roma, incidente, ferito

Pronto soccorso Manfredonia, ingresso (ph: statoquotidiano)

Manfredonia – UN uomo di circa 50 anni, alla guida di uno scooter, è scivolato improvvisamente stamani verso le ore 9 in Corso Roma a causa della presenza d'olio sulla strada, probabilmente da perdita di un autoveicolo. La scia del lubrificante ha percorso gran parte di Corso Roma fino a Via Gaetano Palatella. Intervenuti i vigili urbani ed operatori del 118, oltre ad operai che hanno tempestivamente coperto la scia dell'olio. Ferite per il conducente del mezzo a due ruote. Ricerche dei vigili urbani protese a ricostruire l'accaduto.

