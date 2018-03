Sacri Riti all’Abbazia di San Leonardo, percorso 6 pellegrini (VIDEO)

Di:

Manfredonia – BREVE riassunto del percorso di 6 pellegrini di passaggio a Manfredonia, ripetendo quanto avveniva nel periodo medioevale. Dopo lo sbarco nel porto di Manfredonia i novelli pellegrini sono giunti nella splendida e misteriosa Abbazia di San Leonardo in Lama Volara, una volta retta dai Cavalieri Teutonici, per rifornirsi come in passato del vino prodotto, da portare a Gerusalemme per la celebrazione dei riti sacri.

In seguito la salita alla Montagna del Sole per ricevere, come facevano i Crociati, la benedizione nella Basilica del Principe delle Milizie Celesti.

(Riprese a cura di Nicola Muscatiello)

VIDEO



Sacri Riti all’Abbazia di San Leonardo (Manfredonia) from Nicola Muscatiello on Vimeo.