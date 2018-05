Camion vela pro-life da Foggia a Manfredonia

Di:

Foggia. Da lunedì 21 a sabato 26 maggio l’Italia sarà attraversata da messaggi portati da camion vela che ricorderanno, in 100 Province italiane, che con l’aborto muore sempre almeno un essere umano.

Il manifesto, che mostra l’immagine di un feto di 11 settimane, con i relativi dettagli scientifici, sfilerà per le vie delle città della provincia di FOGGIA, per sensibilizzare le coscienze dei cittadini sulla problematica dell’aborto a 40 anni dall’approvazione della legge 194/78 (22 Maggio 1978).

Ieri ed oggi ha attraversato la città di Foggia. Nei prossimi giorni toccherà le città di: Manfredonia, Lucera, San Severo, Cerignola.

Un’immagine semplice che ci interroga per capire se ciò che viene indicata come una soluzione indolore per tutti, non sia invece un dramma per la madre mancata, per il nuovo bimbo che non nasce e per la società che perde una ricchezza che sta arrivando. L’iniziativa porta con sé l’auspicio che si torni a parlare dell’importanza della vita umana, fin dal concepimento, per aiutare chi, anche tra ledifficoltà, ha deciso di portare avanti il progetto più grande che è quello di aiutare a donare una vita al mondo intero. All’iniziativa, promossa dall’associazione onlus “Notizie ProVita”, hanno aderito alcune associazioni locali e singoli cittadini.