Chiusura Galleria a Mattinata. La protesta “Danni per turismo, attività e clienti”

Mattinata, 23 maggio 2018. Quando finiranno i lavori interessanti la Galleria ‘Monte Saraceno’? E’ la domanda che ha imperversato in quest’ultimo periodo tra chi vive a Mattinata e quanti si recano per lavoro nel centro mattinatese, e/o a Vieste, ma anche soprattutto tra chi gestisce un’attività di ristorazione o un lido balneare nella cittadina garganica.

La cronistoria dei lavori

Ripercorrendo brevemente la cronistoria dei lavori: la data prevista per la riapertura del tratto compreso tra il km 0,000 ed il km 2,760 tra i territori comunali di Monte Sant’Angelo e Mattinata era stabilita per la fine di maggio ma l’Anas ha poi comunicato che per la conclusione dei lavori sarà protratto il periodo di tempo inizialmente previsto di 3 mesi.

L’intervento ricordiamo consiste nella installazione di Panelli a Messaggio Variabile, colonnine SOS ed impianto di illuminazione d’emergenza, oltre che nella sostituzione di vecchie lampade con altre di nuova generazione (Led) e di nuovo sistema di ventilazione; l’adeguamento degli impianti consente inoltre il conseguimento del risparmio energetico.

Le attuali disposizioni

Per la mancata conclusione dei lavori l’Anas ha così previsto che si avrà nel mese di giugno la chiusura totale della Galleria dal lunedì al venerdì con apertura solo nei fine settimana e sabato 2 giugno; mentre nei mesi di luglio e agosto e nella prima settimana di settembre, invece, sarà chiusa dal lunedì al venerdì dalle ore 19.30 alle 7.30 e resterà aperta tutto il giorno solo nei weekend.

Come avranno reagito all’ultima comunicazione dell’Anas i gestori delle attività ricettivo-turistiche di Mattinata?

“Sono i nostri stessi clienti, una volta giunti in ristorante, a lamentarsi del fatto che debbano percorrere la più lunga e tortuosa strada panoramica per raggiungere Mattinata; noi abbiamo notato un forte calo di affluenza già da ora tra le presenze turistiche. E’ complicato soprattutto per chi arriva al mio ristorante di sera per cenare in quanto ritornare a casa ad ora tarda ripercorrendo la panoramica non è agevole ma direi abbastanza pericoloso”, dice Pietro Argentieri gestore de ‘I giardini di Monsignore’ di Mattinata.

“La sera stiamo notando molti meno clienti soprattutto nel weekend, un calo come minimo del 50%; i clienti lamentano il fatto di dover giungere al ristorante percorrendo una strada (quella panoramica) disagevole e pericolosa essendo molto stretta soprattutto quando si incrociano camion di grande portata”, le parole dello chef del locale “La locanda del Maniscalco”.

Ed ancora simili parole sono giunte da Biagio Quitadamo, titolare del ristorante ‘Tio pepe’ di Mattinata: “La chiusura protratta della Galleria sta creando gravi problemi sia ai nostri clienti per le difficoltà di raggiungere Mattinata sia per noi gestori che dobbiamo recarci a Manfredonia spesso per fare spesa ed incontrare camion sulla strada rende il viaggio più lungo e ci fa perdere molto tempo. I calo d’affluenza dei clienti percepito ad inizio stagione oscilla tra il 50-60% “.

Di contro, Filippo Mantuano presidente della Pro Loco Mattinata: “I lavori della Galleria Monte Saraceno stanno creando forti disagi tra i pendolari soprattutto ma anche a chi possiede un ristorante o un lido a Mattinata però io credo che la strada panoramica in questo periodo venga percorsa con piacere da chi sa godere della bellezza dei nostri paesaggi; da tempo era intenzione della Pro Loco valorizzare quel tratto e ‘ob torto collo’ adesso sta avvenendo. Dieci minuti in più non tolgono di certo tempo utile a chi turista vuol giungere a Mattinata e viversi la cittadina”.

“Quello che ancora non mi spiego”, dice a StatoQuotidiano l’Architetto Francesco Colletta, recordman di immersioni in mare e testimonial d’eccezione della Riserva Marina delle Isole Tremiti e delegato nazionale degli speleosub del Corpo Nazionale Unità Tecnica di Soccorso, “è il mancato rispetto di quanto indicato per la conclusione dei lavori. Domando a tutti: come mai una società dello Stato che appalta degli interventi non riceve delle penali in caso di mancato rispetto dei termini indicati, a differenza di quanto avverrebbe per una società privata? Gli interventi per la Galleria Monte Saraceno sono stati procastinati senza alcuna motivazione che giustifichi quanto stabilito, per quanto ne sappia. La strada che ora si percorre, in seguito alla deviazione stabilita, non è adeguata per i veicoli di nuova generazione. Altro che panorama. La chiusura della Galleria rappresenta un danno per le attività turistiche – ricettive di Mattinata e di Vieste. Già le rotatorie sulla SS89 Garganica avevano creato rallentamenti, ora… “.

La manifestazione di protesta

A sottolineare lo stato di disagio vissuto da cittadini, operatori economici, studenti e genitori, lavoratori pendolari e associazioni cittadine, è prevista per sabato 26 maggio una manifestazione di protesta a partire dalle 9.30 dinanzi all’ingresso della Galleria “Monte Saraceno” (lato Mattinata).

A cura di Libera Maria Ciociola,

Manfredonia 23 maggio 2018

